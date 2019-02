Pfeijffer, Van Essen en Middendorp kanshebbers Librisprijs

Ilja Leonard Pfeijffer, Rob van Essen en Peter Middendorp zijn drie van de 18 overgebleven kanshebbers op de Libris Literatuur Prijs 2019. Hun zeer lovend gerecenseerde romans kwamen door de eerste selectie en bereikten de longlist, die deze maandagmiddag bekendgemaakt is.

In maart volgt de shortlist van zes boeken. De prijs, de meest toonaangevende onderscheiding voor een Nederlandse literaire roman, wordt in mei uitgereikt. Aan de Libris Literatuur Prijs doen alleen romans mee – verhalenbundels, non-fictie en andere genres zijn uitgesloten van deelname.

De jury bestaat uit critici en letterkundigen onder voorzitterschap van oud-minister Jet Bussemaker. Zij koos uit ruim 200 inzendingen onder meer ook voor de romans van Marente de Moor (Foon), Jaap Robben (Zomervacht) en Bregje Hofstede (Drift). De eerdere winnaar Arnon Grunberg staat eveneens op de longlist, met zijn gematigd positief ontvangen roman Goede mannen, terwijl voormalig laureaat A.F.Th. van der Heijden met zijn Mooi doodliggen is gepasseerd. Joke van Leeuwen, Esther Gerritsen en Peter Verhelst werden ook geselecteerd. Winnaars van de BNG Bank Literatuurprijs – Gebrek is een groot woord van Nina Polak – en de F. Bordewijkprijs – De ommegang van Jan van Aken – dingen ook nog mee.

Zes van de kandidaten wonnen eerder een grote prijs: naast Grunberg, Pfeijffer en De Moor ook Peter Terrin (Patricia) en Joke van Leeuwen (Hier). Marieke Lucas Rijneveld is de enige debutant op de lijst en met haar 27 jaar is zij ook de jongste kanshebber. Van haar wisselend gerecenseerde debuutroman De avond is ongemak werden al ruim 30.000 exemplaren verkocht, waarmee het een van de succesvolste literaire romans van 2018 was.

De boeken van Pfeijffer (Grand Hotel Europa), Van Essen (De goede zoon) en Middendorp (Jij bent van mij) gelden vooralsnog als favorieten voor de prijs: zij kregen in 2018 de beste recensies en doken veelvuldig op in eindejaarslijstjes. Ook behoorde de roman van Middendorp tot de laatste zes bij de BookSpot Literatuurprijs, die gewonnen werd door De heilige Rita van Tommy Wieringa. Vorig jaar was Wieringa’s roman ook genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs, die toen weggekaapt werd door Wees onzichtbaar van Murat Isik. De kanshebbers van de twee prijzen overlappen maar half: de BookSpotprijs beoordeelt boeken die tussen 1 juli van het vorige jaar en 30 juni van het lopende jaar verschenen zijn, waar de Librisprijs over het gehele afgelopen kalenderjaar beoordeelt.

Boeken die de longlist van de Libris Literatuur Prijs niet haalden zijn, naast Van der Heijdens roman, het door veel recensenten als favoriet bestempelde De porseleinkast van Nicolien Mizee en de winnaar van de Anton Wachter-prijs voor het beste debuut, Onder het ijs van Ellen de Bruin. Op de longlist staan zes boeken geschreven door vrouwen, vijf boeken van Vlamingen, vier boeken van auteurs jonger dan 40 en vijf boeken met titels die uit één woord bestaan.

De volledige longlist is:

Jan van Aken – De ommegang

Reggie Baay – Het kind met de Japanse ogen

Johan de Boose – Het vloekhout

Charles Ducal – Kroniek van een verzonnen leven

Rob van Essen – De goede zoon

Esther Gerritsen – De trooster

Arnon Grunberg – Goede mannen

Bregje Hofstede – Drift

Joke van Leeuwen – Hier

Peter Middendorp – Jij bent van mij

Marente de Moor – Foon

Ilja Leonard Pfeijffer – Grand Hotel Europa

Nina Polak – Gebrek is een groot woord

Marieke Lucas Rijneveld – De avond is ongemak

Jaap Robben – Zomervacht

Peter Terrin – Patricia

Peter Verhelst – Voor het vergeten

Gerwin van der Werf – Een onbarmhartig pad