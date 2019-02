Paus pleit in Verenigde Arabische Emiraten voor interreligieuze vrede

Paus Franciscus is maandag begonnen aan een historisch bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten. De geestelijk leider arriveerde zondag in de hoofdstad Abu Dhabi, meldt persbureau AP. De katholieke leider wil met zijn bezoek interreligieuze vrede en dialoog tussen zijn kerk en de islam bewerkstelligen. Het is het eerste bezoek van een paus aan het Arabische schiereiland ooit.

Franciscus ontmoet maandag enkele politiek leiders van de Emiraten, onder wie kroonprins Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan en Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, de heerser van Dubai. In een geschreven boodschap die de paus achterliet voor de burgers van de VAE, drong Franciscus aan op “broederlijke solidariteit”. Naast de VAE deed Franciscus eerder zes andere moslimlanden aan.

Een van de doelstellingen van zijn pontificaat is het verstevigen van de banden tussen het katholicisme en de islam. Het hoogtepunt van het bezoek van de paus is het voorgaan van de mis op dinsdag. Naar verwachting zullen daarbij zo’n 135.000 gelovigen aanwezig zijn, wat de mis waarschijnlijk tot de grootste publieke christelijke geloofsbelijdenissen in de VAE ooit maakt. Voor de VAE, waar kritiek op de autoriteiten niet is toegestaan, is het bezoek een kans om zich als tolerant land in de Golfregio op de kaart te zetten.

Kritiek over Jemen

Vlak voor zijn bezoek van was paus Franciscus nog kritisch geweest op onder meer de VAE voor hun aandeel in de oorlog in Jemen. Het land schaart zich aan de zijde van Saoedi-Arabië, dat in Jemen in strijd verwikkeld is met door Iran gesteunde rebellen. Tijdens de zondagsmis in Vaticaanstad toonde hij zich bezorgd over de bloedige burgeroorlog die sinds 2015 aanhoudt. Voordat hij in Rome in het vliegtuig stapte, herhaalde Franciscus die boodschap: “De hulpkreten van de Jemenitische kinderen en hun ouders bereiken God.”

Het is niet duidelijk of de geestelijk leider de humanitaire crisis tegenover de politiek leiders van de Emiraten ter sprake zal brengen. In zijn kersttoespraak riep de paus de internationale gemeenschap wel al op zich in te zetten voor vrede in Jemen.