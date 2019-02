Outsider Bukele wint presidentsverkiezingen El Salvador

Nayib Bukele (37), de voormalig burgemeester van San Salvador, wordt de nieuwe president van El Salvador. Met zijn verkiezing komt een einde aan het tweepartijensysteem dat drie decennia lang standhield in het Midden-Amerikaanse land.

Volgens de voorlopige uitslag kreeg hij 54 procent van de stemmen. Nog niet alle stemmen zijn gesteld, maar het is uitgesloten dat een andere kandidaat alsnog wint. “Dit is een historische dag voor ons land. El Salvador heeft vandaag het tweepartijensysteem vernietigd”, reageerde Bukele, omringd door uitzinnige Salvadoranen in de hoofdstad. Tussen 2015 en 2018 was hij er burgemeester.

Corruptie bestrijden en migratie beperken

Zijn twee tegenstanders, Carlos Calleja van de rechtse Arena-partij en Hugo Martínez van de linkse FMLN, gaven hun nederlaag direct toe. Lange tijd waren deze partijen aan de macht in El Salvador. Bukele was zelf eerst lid van de FMLN, maar besloot als onafhankelijke partij, Nuevas Ideas, mee te doen aan de verkiezingen.

El Salvador is een van de gewelddadigste landen op aarde. Er worden jaarlijks 51 moorden gepleegd per 100.000 inwoners. Veel Salvadoranen vluchtten daarom het land uit. In zijn campagne beloofde Bukele corruptie te gaan bestrijden en emigratie te beperken. Eerder stelde Bukele ook al voor om met steun van de Verenigde Naties een internationale commissie op te tuigen die corruptie aan moet pakken. Ook wil hij meer geld uitgeven aan onderwijs.

De definitieve uitslag wordt binnen twee dagen verwacht. In juni zal Bukele aantreden als president.