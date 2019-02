Lichaam gevonden in vliegtuigwrak voetballer Sala

In het vliegtuigwrak van de vermiste voetballer Emiliano Sala is maandag een lichaam gevonden, meldt het onderzoeksteam. Het is niet duidelijk of het lichaam van de Argentijnse spits is, of van piloot David Ibbotson.

Het Britse onderzoeksteam voor vliegtuigongelukken schrijft op Twitter dat op videobeelden een inzittende te zien is in het midden van het wrak. In overleg met de politie en beide families wordt nu gekeken wat de volgende stap wordt.

Op maandag 21 januari vlogen Sala en Ibbotson van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk, net nadat Sala een transfer had gemaakt van de Franse voetbalclub FC Nantes naar het Welshe Cardiff City. Het vliegtuig verdween die avond van de radar boven het Kanaal, in de buurt van het eiland Alderney aan de Franse kust. Zondag werd het toestel op de zeebodem aangetroffen.

Privéonderzoekers

Het vermiste vliegtuigje werd gevonden door een boot die naar het toestel zocht. De officiële zoekactie werd zonder resultaat gestaakt. Via een online actie werd binnen enkele dagen ruim 220.000 euro voor een privézoektocht ingezameld. Hierdoor konden onderzoekers met twee boten het vermiste toestel alsnog opsporen.

Langs de Franse kust werden al twee kussens gevonden die hoogstwaarschijnlijk uit het vliegtuigje afkomstig waren. In een audiobericht dat de voetballer verstuurde vlak voor zijn vliegtuig verdween, vertelde hij dat het toestel uit elkaar leek te vallen. Hij zei ook: “Als jullie over een anderhalf uur nog niets van mij gehoord hebben… Ik weet niet of ze iemand gaan sturen om me te zoeken… Papa, wat ben ik bang…”.

