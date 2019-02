Hoe de feelgood uit Heel Holland bakt verdween

Aangebrand Nederland haalde zondag opgelucht adem: Maroeska Metz heeft Heel Holland bakt niet gewonnen. Weken leek de Noord-Hollandse deelneemster aan de ooit zo zoete bakwedstrijd de meest gehate vrouw van het land. Een valsspeelster, een professionele wolf in thuisbakkerskleren. Bakfixing! In januari riep iemand op om met gele hesjes naar Hilversum te trekken.

De klacht was dat Metz, kunstenaar van beroep, geen amateur was. Ze had een kookboek geschreven (genomineerd voor een prijs waar HHB-ster Janny van der Heijden ook in de jury zat) en ze dreef een cateringbedrijfje. Dat laatste niet fulltime, maar de geur van professionalisme verspreidde zich toch door de bakkerstent.

De storm op sociale media was hevig en werd sterker doordat Metz weliswaar zestig is, maar geen gemoedelijke Oma Duck. Ze kwam in beeld als een eigenzinnige en zelfverzekerde vrouw die geen geheim maakte van haar ambitie.

Cyberhaat op schoolplein

Dat is meer dan het digitale schoolplein kan verdragen. Metz’ bedrijfsprofiel op Google Maps werd veranderd, mensen schreven online rotdingen over haar kookboek. Dat ze driemaal tot ‘meesterbakker’ werd gekozen, wakkerde de cyberhaat alleen maar aan. Straks zou ze nog winnen!

Maar de overwinning ging naar de vriendelijk-ernstige marinekorporaal Anna, die een sterke bakserie afsloot met een spectaculaire tulpentaart. Zij legde in de wedstrijd een grote snelheid en accuratesse aan de dag. Als ons hele leger zo is, ga ik rustig slapen.

Terug naar Maroeska Metz, wier nederlaag onafwendbaar bleek toen de binnenkant van haar chocolade boomstam te zacht was en er ogenschijnlijk een framboos ondersteboven in haar reuzenmacaron zat. Na de finale zei ze over de wedstrijd: „Het was echt grandioos.” Dat was in oktober, want inmiddels heeft ze het plezier in Heel Holland bakt verloren, zo bleek zaterdag uit een interview in Het Parool. Daarin kwam ook Omroep Max er niet goed vanaf.

Volgens Metz is ze expres als een betweterig, onaardig, asociaal type neergezet. „Ik had iedere zondag weer een knoop in mijn maag, want je weet niet wat ze ervan hebben gemaakt. Dat verwijt ik Omroep Max.” Die (oncontroleerbare) bewering wordt door de tv-makers weersproken: „We herkennen ons […] niet in dit gevoel […] Heel Holland bakt is een feelgoodprogramma dat met grote zorgvuldigheid wordt gemaakt.”

Nukkigheden in beeld

Elk zijn feelgood, maar feit is dat er van Metz nogal wat nukkigheden in beeld zijn gebracht. Heel Holland bakt werkt als de deelnemers personages worden. „Een beetje rumoer” (André van Duin bij Jinek) is goed voor het programma. Omroep Max heeft Metz’ status als amateur steeds formeel verdedigd (inclusief het hooguit half overtuigende „koken is geen bakken”), maar verder heb ik geen pogingen gezien om haar tegen de stortvloed aan pesterijen te beschermen.

Sterker, ik las nog iets in het Parool-interview: „Ik ben trouwens voor verschillende talkshows gevraagd om mijn kant van het verhaal te vertellen, maar dat werd door Omroep Max categorisch geweigerd.” Daar staat dat een omroep zich het recht voorbehoudt om iemand vol in de wind te zetten, maar het diegene vervolgens verbiedt om zich te verdedigen – al dan niet op basis van de contracten die deelnemers tekenen.

„Het lieve is eraf”, zei Janny van der Heijden naar aanleiding van alle commotie. Als Metz’ verhaal klopt, is dat zeer mild uitgedrukt. Dan is haar niet alleen door cyberpesters onrecht aangedaan, maar staat ook de keuken van Omroep Max tjokvol met vuile vaat.