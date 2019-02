Het peperdure Super Bowl-spotje van The Washington Post

De Super Bowl is als grootste eendaagse sportevenement ter wereld niet alleen de finale van de American Football-competitie met bijbehorende halftime show, maar met meer dan honderd miljoen tv-kijkers ook voor Amerikaanse reclamemakers het hoogtepunt van het jaar. Een commercial tijdens de pauzes van de door The New England Patriots gewonnen wedstrijd kostte dit jaar een recordbedrag van 5,2 miljoen dollar per dertig seconden. Sommige marketeers zijn bijna het hele jaar bezig geweest met dat ene spotje voor de Super Bowl.

Tussen alle commercials van grote bedrijven als Google, Microsoft, Amazon en Coca- en Pepsi Cola door, viel dit jaar een spotje van The Washington Post op. De krant vraagt aandacht voor de risico’s die journalisten lopen en benadrukt het belang van het werk van de pers en persvrijheid. Zo luidt een van de slogans in de door acteur Tom Hanks ingesproken commercial: “Kennis maakt dat we vrij blijven”. In het spotje wordt ook stilgestaan bij gedode journalisten, onder wie Jamal Khashoggi, de in het Saoedische consulaat in Istanboel omgebrachte columnist van The Washington Post zelf.

De commercial maakt deel uit van de campagne “Democracy dies in darkness”, die de krant in 2017 begon als antwoord op de retoriek van president Donald Trump tegen de media. Het is voor het eerst dat de krant reclametijd heeft ingekocht tijdens de Super Bowl. De uitgever wil niet zeggen hoeveel er is betaald, maar als CBS ook voor The Post het tarief van 5,25 dollar per dertig seconden hanteert dan bedraagt de rekening meer dan tien miljoen dollar. De spot duurt namelijk een minuut. Op die beslissing kwam heel wat kritiek met als kernvraag of dat geld niet beter besteed had kunnen worden aan goede journalistiek. Dit is de commercial:

Een andere duidelijke boodschap kwam van datingapp Bumble, waarop alleen vrouwen het eerste bericht kunnen sturen. Bumble liet toptennisser Serena Williams vertellen over haar bij tijd en wijle moeilijk verlopen tenniscarrière als zwarte vrouw, zeker toen ze nog jong was:

“De wereld vertelt ons te wachten, dat wachten beleefd is en dat de goede dingen dan vanzelf komen. Maar als ik had gewacht tot ik uitgenodigd werd, was ik er nooit gekomen. Wacht niet met het grijpen van de macht. Want er is iets dat ze je niet vertellen: die hebben we al.”

The Dude

Liefhebbers van de film The Big Lebowski zagen eindelijk Jeff Bridges weer eens in zijn legendarische rol als ‘The Dude’ kruipen, maar het spotje voor Stella Artois waarin hij een biertje drinkt met Sarah Jessica Parker viel een beetje tegen. Toen Bridges onlangs zelf verwees naar een nieuw optreden hadden de fans dan ook eigenlijk gehoopt op een vervolg van The Big Lebowski in plaats van een kort en weinig indrukwekkend optreden aan het eind van de zondagnacht uitgezonden commercial.

Verder viel op dat moderne apparaten als digitale assistenten, vliegende dienbladen en schoonmaakrobots een grote rol speelden. Zo kwam Pringles met een digitale assistent die tegen twee jonge mannen aan het klagen is zonder mond en zonder handen nooit van die overheerlijke chips te kunnen genieten. Daarop snoert een van hen het apparaat de mond door te vragen het nummer ‘Funky Town’ te draaien.

Amazon speelde met de rol die Alexa als digitale assistent kan hebben in het moderne huishouden. De webgigant toont Harrison Ford met een hond met digitale halsband die al blaffend maar hondenvoer blijft bestellen. Een beetje flauw, maar het spotje kreeg op sociale media wel veel lof van kijkers.

Not everything makes the cut. Luckily we had a few famous friends help us weed out the failures. #AskAlexa pic.twitter.com/mSZ8dyaS6T — Amazon.com (@amazon) 4 februari 2019

Microsoft heeft een spotje waarin zwaargehandicapte kinderen videogames spelen met allerlei aangepaste controllers en joysticks. Schoenenmerk Skechers laat ex-profspeler Tony Romo zien die zich het leven het liefst heel makkelijk laat maken met allerlei moderne spraakgestuurde apparatuur en natuurlijk hippe en heerlijk zittende sneakers.

Het spotje van Microsoft:



Het spotje van Skechers:



Google kwam met een mierzoete commercial waarin het stelt dat er elke dag meer dan honderd miljard woorden worden vertaald en dat de meest vertaalde woorden wereldwijd “How are you?”, “Thank you” en “I love you” zijn. Alleen “World peace” ontbrak nog.

De cola-oorlog

En de behalve de strijd tussen The New England Patriots en The Los Angeles Rams was er natuurlijk ook een nieuw hoofdstuk in de al decenniadurende strijd tussen Coca Cola en Pepsi Cola. Coca Cola kwam dit jaar met een animatiespotje met als titel ‘A Coke is a Coke’, terwijl Pepsi een klant boos laat worden als een ober aan een vrouw achter hem die ‘een coke’ bestelt vraagt of een Pepsi oké is. Want Pepsi is uiteraard veel meer dan oké, vindt het bedrijf zelf.

Het spotje van Coca Cola…



…en dat van Pepsi



Tenslotte nog dit humoristische actiespotje vol met de beste NFL-spelers aller tijden, dat op sociale media hoge ogen gooide. Het filmpje was maandagochtend vroeg Nederlandse tijd alleen op Twitter al bijna acht miljoen keer bekeken.