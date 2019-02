De beurskoers vertelt niet het hele verhaal bij ING

Vanuit pr-opzicht was 2018 een ronduit rampzalig jaar voor ING Groep. Naast het gerommel rond de, uiteindelijk afgeblazen, salarisverhoging van topman Ralph Hamers haalde ING in het najaar de voorpagina’s met een omvangrijk witwasschandaal. De afwikkeling hiervan kostte de bank opgeteld 775 miljoen euro aan schikkingen en boetedoening, en financieel directeur Koos Timmermans uiteindelijk zijn baan.

Ook de aandeelhouders van ING hadden weinig lol aan het aandeel in hun portefeuille; in het beursjaar 2018 verdampte meer dan een derde van de beurswaarde van ING, wat de bank vorig jaar het slechtst presterende fonds binnen de AEX-index maakte.

In tegenstelling tot wat de koers doet vermoeden, waren de resultaten van ING in het derde kwartaal wel degelijk positief. Het wereldwijde klantenbestand bij de consumententak van de bank groeide met 200.000 klanten en er kwam ‘gewoon’ 776 miljoen euro binnen. Donderdag presenteert ING de cijfers over het vierde kwartaal en daarmee ook de jaarcijfers over heel 2018. Ook voor de laatste drie maanden van vorig jaar verwachten analisten een positief winstcijfer, volgens een schatting van ABN Amro komt die uit op ruim 1 miljard euro.

De hard gedaalde koers van 2018 geeft dan ook een vertekend beeld van de prestaties van ING, zo zegt analist Cor Kluis van ABN Amro. „Als je kijkt naar de koersen van andere Europese banken zie je dat er overal dalingen plaatsvinden. Dat komt door externe factoren, zoals bijvoorbeeld de nieuwe regering van Italië die anders kijkt naar de begrotingsregels. Ook de Brexit en het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China spelen mee. Daar hebben alle banken last van.”

Op de speciale Stoxx-index van Europese banken is inderdaad te zien dat de koersen onder druk stonden in 2018, hoewel ING toch nog een stukje onder het Europees gemiddelde scoorde. Analist Bart Jooris van de Belgische zakenbank Degroof Petercam denkt dat dit onder meer te maken heeft met de tegenvallende kapitaalpositie van ING, die aan steeds strengere internationale eisen moet voldoen. „Volgens de eigen doelstellingen wil ING de kapitaalratio’s laten stijgen, maar de afgelopen drie kwartalen zijn die juist gedaald.”

Bij de presentatie van de jaarcijfers is de kapitaalpositie van ING, en daaruit volgend het dividend dan ook het voornaamste waar Jooris naar eigen zeggen op let. De nieuwste internationale afspraken tussen banken en toezichthouders, ook wel bekend als Basel 4, worden van 2022 tot 2027 ingevoerd. Hoewel dat nog even duurt, is ING nu al bezig om zich daarop voor te bereiden. Jooris: „Over hoe die regels precies in wetgeving vertaald gaan worden, is nog veel onduidelijk. Maar banken mogen er niet vanuit gaan dat dat uiteindelijk wel zal meevallen.”

Naast de presentatie van de jaarcijfers kijken Kluis en zijn collega’s vooral uit naar de speciale beleggersdag die ING op 25 maart organiseert in het Duitse Frankfurt. Op deze Capital Markets Day geeft ING aan analisten en beleggers de laatste stand van zaken over de bedrijfsstrategie. Deze speciale dag is van belang omdat hij niet vaak plaatsvindt: de laatste was in het najaar van 2016. In Frankfurt hopen de analisten meer duidelijkheid te krijgen over hoe ING verwacht aan de strengere kapitaaleisen te kunnen voldoen, en over hoe het staat met een omvangrijke reorganisatie die in 2016 is ingezet.

Voordat het zover is, volgt donderdag eerst de presentatie van de jaarcijfers.

Cor Kluis van ABN Amro let vooral op de kosten van het vierde kwartaal. „We denken dat er gerelateerd aan de getroffen schikking de nodige kosten zijn gemaakt zoals investeringen in opleiding en compliance, en de kosten in het laatste kwartaal zijn over het algemeen hoger.”