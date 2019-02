Aanklaagster van tabaksindustrie Lia Breed (68) overleden

Lia Breed, een van de aanklaagsters van de tabaksindustrie, is zondagavond op 68-jarige leeftijd overleden. Ze leed aan de chronische longziekte COPD, veroorzaakt door jarenlang roken, en had nog maar een longcapaciteit van 23 procent.

Een dag voor haar overlijden nam ze contact op met onder meer haar advocaat Bénédicte Ficq.

“De mensen van wie ze nog afscheid wilde nemen, heeft ze gebeld. Mij een dag voor haar overlijden nog. Ze wil absoluut meer aandacht voor COPD, het is een verborgen ziekte. Je ziet de mensen die de ziekte hebben niet want ze komen de deur niet meer uit. Ik was zelf altijd verbijsterd om te zien hoe weinig lucht iemand overhoudt.”

‘Zware mishandeling

Longkankerpatiënte Annemarie van Veen was in 2016 de eerste die aangifte deed tegen de tabaksindustrie. Namens Breed, Van Veen, een aantal ziekenhuizen en partijen als KWF Kankerbestrijding stapte Ficq naar de rechter. Anderhalve maand geleden besliste het gerechtshof in Den Haag dat justitie de tabaksindustrie definitief niet strafrechtelijk hoeft te vervolgen.

Advocaat Ficq wilde dat vier tabaksconcerns veroordeeld werden voor poging tot moord of doodslag, zware mishandeling, valsheid in geschrifte en het opzettelijk benadelen van de gezondheid. Het ging om Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco en Japan Tobacco. Ficq heeft gezegd dat ze ervoor openstaat om “op enig moment door te gaan waarmee ik begonnen was”.

De longfunctie van mensen met COPD gaat in de loop van de tijd steeds verder achteruit. Hierdoor kosten dagelijkse dingen als koken en jezelf aankleden erg veel energie. COPD kan niet genezen worden, tijdig stoppen met roken kan de snelle achteruitgang echter wel stoppen.