‘Vliegtuigwrak voetballer Sala gevonden in Het Kanaal’

Het vliegtuigwrak van voetballer Emiliano Sala is zondag gevonden op de bodem van Het Kanaal, bevestigen privé-onderzoekers aan nieuwszender Sky News. Naast de Premier League voetballer Sala, zat ook piloot David Ibbotson (59) in het vliegtuig.

De 28-jarige Argentijnse voetballer had net een transfer gemaakt van de Franse voetbalclub FC Nantes naar het Welshe Cardiff City. Op maandag 21 januari vloog hij met een klein vliegtuig van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk. Het vliegtuig verdween van de radar boven Het Kanaal, in de buurt van het eiland Alderney aan de Franse kust.

Grote zoekacties van de Britse en Franse autoriteiten leverden tot dusverre niets op. Langs de Franse kust werden twee zitkussens gevonden die vermoedelijk van het vermiste toestel zijn. Familieleden zetten de zoekactie zelf voort en schakelden de hulp in van privé-onderzoekers.

In een audiobericht dat Sala vanuit het vliegtuig per WhatsApp kort voor zijn verdwijning verstuurt, vertelt hij dat het toestel “uit elkaar lijkt te vallen”. Ook zegt hij dat “als er over anderhalf uur geen nieuws is van mij, ik niet weet of iemand me komt opzoeken”. Hij sluit het bericht af met “papa, wat ben ik bang”.

De familie van Sala zou volgens Sky News zijn geïnformeerd.

