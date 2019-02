Van der Poel soleert naar wereldkampioenschap veldrijden

Mathieu van der Poel is zondag wereldkampioen veldrijden geworden in het Deense Bogense. Het is de tweede keer dat de 24-jarige Nederlander zich wereldkampioen mag noemen.

Wout van Aert droeg de afgelopen drie jaar de regenboogtrui om zijn schouders. Van Der Poel reed tweemaal weg bij de Belg op een schuin stuk van het parcours. Na de eerste demarrage kon Van Aert nog aanhaken bij de Nederlander, maar na de tweede keer wist hij Van der Poel niet meer achterhalen. De Nederlander kwam solo over de finish met zestien seconden voorsprong.

In de ontknoping greep Toon Aerts naast het zilver door een val in de laatste ronde. Wout van Aert passeerde zijn landgenoot en kwam als tweede over de finish. Toon Aerts werd uiteindelijk derde.

Van der Poel was in 2015 in het Tsjechische Tábor de jongste wereldkampioen veldrijden ooit bij de eliterenners. Het afgelopen jaar werd hij Europees kampioen in het veld en Nederlands kampioen op de weg. Ook pakte hij brons bij het WK mountainbike. Van der Poel won dit seizoen 26 wedstrijden van de 28 waaraan hij deelnam.