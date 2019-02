Stadsderby in Rotterdam: Feyenoord verliest

Feyenoord is er zondag niet in geslaagd een vervolg te geven op de zinderende 6-2 overwinning op Ajax van vorige week. Het team van coach Giovanni van Bronckhorst ging onderuit in de Rotterdamse stadsderby, uit bij Excelsior.

Het duurde tot de tweede helft voordat de beide ploegen tot scoren kwamen, te beginnen met Feyenoord. In de 47ste minuut kwam Steven Berghuis dicht bij een doelpunt, zijn inzet raakte de paal. Aanvoerder Robin van Persie, in actie tegen de club waar hij jaren in de jeugdopleiding speelde, schoot wel raak in de 54ste minuut (0-1).

De voorsprong was van korte duur: na nog geen tien minuten scoorde Ali Messaoud namens de thuisploeg de gelijkmaker. Daarna ging het weer gelijk op tussen beide ploegen. Feyenoord zette een aantal snelle counters in, maar zonder resultaat.

In de laatste minuut van de reguliere speeltijd werd de teleurstelling voor Feyenoord compleet. Invaller Robin van der Meer, die net was begonnen aan zijn wedstrijd, benutte een voorzet van Mounir El Hamdaoudi en maakte het winnende doelpunt voor de thuisploeg.

Door het verlies ziet Feyenoord de voorsprong van Ajax op de ranglijst oplopen. De club uit Amsterdam staat nu twee punten achter koploper PSV, dat zondag nog moet spelen tegen Fortuna. Ook de wedstrijden PEC-FC Utrecht en ADO-Heracles worden nog gespeeld.