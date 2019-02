Plaatsvervangend hoofdofficier van justitie voor strafrechter wegens aanrijding fietser

De plaatsvervangend hoofdofficier van justitie in Noord-Nederland, Gert V., moet deze week voor de strafrechter verschijnen omdat hij ervan wordt verdacht twee jaar geleden in Zwolle een fietser te hebben aangereden. Het vrouwelijke slachtoffer liep bij het verkeersongeluk zwaar lichamelijk letsel op, onder meer een gebroken enkel.

V. (43 jaar) bevestigt desgevraagd dat hij dinsdag voor de meervoudige strafkamer van de Amsterdamse rechtbank staat als verdachte van het overtreden van artikel 6 van de Wegenverkeerswet. Hij spreekt zelf van „een ongelooflijk vervelende gebeurtenis”.

V. wordt verweten de fietser geen voorrang te hebben verleend. Dat kwam volgens de verdachte omdat hij de fietser niet goed had opgemerkt. „Ik reed stapvoets door Zwolle, maar had kennelijk de ruiten van mijn auto niet goed schoongemaakt, waardoor ik de fietser niet zag.”

Binnen het Openbaar Ministerie (OM) heerst verbazing dat justitie tot nu toe geen enkele ruchtbaarheid heeft gegeven aan deze onalledaagse strafzaak. Officier van justitie V. is nog gewoon in functie en niet op non-actief gesteld of met buitengewoon verlof gestuurd. Sommige magistraten zien dit als willekeur.

Een woordvoerster van het OM zegt dat er geen maatregelen tegen V. zijn opgelegd, „omdat het OM van mening is dat er geen opzet in het spel is. Het betreft een verkeersongeval. Bij een veroordeling bekijkt het OM wat de eventuele vervolgstappen zullen zijn”.

Vincent L.

V. is de tweede plaatsvervangend hoofdofficier van justitie die voor de strafrechter moet verschijnen. In 2017 werd bekend dat de tweede man van het functioneel parket, Vincent L., gearresteerd was omdat hij ervan wordt verdacht seks te hebben gehad met een minderjarige jongen. De plaatsvervangend hoofdofficier werd geschorst toen de ouders van een zestienjarige jongen naar de politie stapten. Zij hadden verontrustende berichten op zijn telefoon aangetroffen. Daaruit zou blijken dat L., een fraudespecialist van het OM, tegen betaling seks met de jongen had. L. is vorig jaar ontslagen. Het OM heeft nog niet besloten wanneer zijn strafzaak dient.

De zaak tegen V. dient voor de rechtbank in Amsterdam na een verwijzing door de Hoge Raad. De idee is dat er in dit arrondissement onafhankelijke berechting kan plaatsvinden.

Bij het OM wordt er ook nog gewacht op de uitkomsten van een onafhankelijk onderzoek naar integriteitsschendingen door de hoofdofficier van justitie van Rotterdam, Marc van Nimwegen, en de hoofdofficier van justitie van het functioneel parket, Marianne Bloos. Het onderzoek door de commissie-Fokkens is al twee keer uitgesteld, omdat de twee onderzochte aanklagers bezwaar maken tegen openbaarmaking van onderzoeksgegevens. Het rapport wordt nu niet eerder dan in maart verwacht.

