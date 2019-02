Moeizaam zoeken naar officiële gesprekspartners in Venezuela

Even bellen met Venezuela? De politieke chaos in het Zuid-Amerikaanse land kost diplomaten heel wat hoofdbrekens. Want wíe moeten ze straks bellen?

Dit weekend verliep een aan de zittende president Maduro gericht Europees ultimatum ‘om vrije en eerlijke verkiezingen te houden’. Verschillende EU-landen, inclusief Nederland, overwegen Maduro’s uitdager, Juan Guaidó, te erkennen als interim-president, totdat die verkiezingen wél worden gehouden. Maar daarmee zijn Maduro en zijn eigen mensen nog niet meteen weg. Hoe te opereren in een diplomatiek niemandsland?

„We hebben nog diplomatieke contacten met de feitelijke machthebbers”, zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) vorige week tegen de Tweede Kamer. In Den Haag zelf is de communicatie met de Venezolaanse ambassade „intact”. Maar na het ultimatum? „Hoofddoel is om diplomatieke kanalen zoveel mogelijk open te houden, maar er kan een hele ingewikkelde situatie ontstaan”, erkende Blok.

In de Tweede Kamer wees Sven Koopmans (VVD) vorige week op de nabijheid van Curaçao en Aruba. Stel dat er vanuit Venezuela nóg meer vluchtelingen komen? Sadet Karabulut (SP) zei te vrezen voor „een geweldsuitbarsting met grote gevolgen voor de eilanden”. Zij vroeg Blok om diplomatiek vooral „de rol van bemiddelaar” te blijven spelen tussen Maduro en Guaidó – en dus niet te veel partij te kiezen. Een humanitaire rol voor Curaçao is een mogelijkheid.

Diplomatie bedrijven met twee machtsblokken tegelijk is lastig, zegt de aan Clingendael en de Universiteit Leiden verbonden diplomatie-expert Jan Melissen. „Er kan een hele grijze situatie ontstaan.” En het kan ook vreselijk mis gaan. Melissen noemt de mislukte evacuatie uit het Libische Sirte in 2011, toen Nederlandse marinemensen met hun helikopter in handen kwamen van Gaddafi’s soldaten en als trofee op tv werden tentoongesteld.

Instituties als het IMF en de Wereldbank, zouden in verwarring verkeren

Guaidó mag dan erkend worden, voorlopig zijn het nog de door Maduro benoemde diplomaten die overal ter wereld de ambassades bezet houden. „Zeggen dat je een leider niet langer steunt is wat anders dan de diplomatieke betrekkingen verbreken”, zegt Melissen. „Zolang die betrekkingen bestaan, behouden diplomaten alle rechten, inclusief hun immuniteit.”

Lees ook: Het gezicht van verzet tegen Maduro

Voorlopig is de situatie diffuus. Nadat Guaidó zichzelf op 23 januari uitriep tot interim-president werd hij meteen als het nieuwe staatshoofd erkend door de VS. Daarop volgde een stevige reactie: Venezuela verbrak de betrekkingen en gaf Amerikaanse diplomaten 72 uur de tijd om het land te verlaten. De Amerikanen weigerden dat. Uiteindelijk trok Venezuela de eis terug en lijkt er te worden gewerkt aan het opzetten van ‘interest sections’: daarbij zijn er formeel geen betrekkingen, maar trekken landen in bij bevriende ambassades.

Wat betreft de Amerikanen moet Maduro hoe dan ook weg. EU-pogingen om een dialoog in Venezuela te stimuleren, worden niet gewaardeerd. Guaidó is druk bezig met het optuigen van een parallel diplomatiek corps. In Washington heeft hij al een eigen zaakgelastigde. Het Venezolaanse parlement, waarvan Guaidó voorzitter is, gaf afgelopen week ook groen licht voor de benoeming van nieuwe vertegenwoordigers in een tiental Zuid- en Midden-Amerikaanse landen die ook al om zijn.

Maar bij de Verenigde Naties stuit Guaidó voorlopig op een ‘nee’. Een schriftelijk verzoek om humanitaire hulp – Venezuela wordt door honger geteisterd – werd volgens persbureau Reuters door VN-secretaris-generaal Antonió Guterres afgewezen, omdat hiervoor formeel „de goedkeuring en medewerking van de regering” nodig is, dat wil zeggen: die van Maduro. Erkenning van Guaidó kan alleen met steun van permanente leden van de VN-veiligheidsraad, zoals China en Rusland, die de door de Amerikanen gesteunde parlementsvoorzitter niet lusten. Instituties, zoals het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank, zouden in diplomatieke verwarring verkeren.

Een gemeenschappelijk Europees standpunt blijft al weken uit. De vrees voor precedentwerking is groot. Het handjevol EU-landen dat wel bereid is Guaidó te omarmen, zou hebben afgesproken om het woord ‘erkennen’ in elk geval zoveel mogelijk te vermijden.