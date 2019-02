Laatste kinderen vertrekken van asieleiland Nauru

De Australische premier Scott Morrison heeft zondag aangekondigd dat er een einde komt aan de opvang van kinderen op het asieleiland Nauru, een eilandstaatje in de Stille Oceaan. De laatste vier kinderen die nog op het eiland verblijven, vertrekken binnenkort naar de Verenigde Staten. Dat liet Morrison weten via Twitter.

[1/2] With the last four children booked to leave for the US, every asylum seeker child will now be off Nauru. pic.twitter.com/yp17a8S1sR — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) 3 februari 2019

Australië brengt alle asielzoekers die op zee zijn onderschept naar een detentiecentrum op Nauru om hun asielprocedure te doorlopen. Morrison noemde het vertrek van de laatste kinderen in de verklaring een “mijlpaal”. “Elk asielkind is inmiddels vertrokken van Nauru of heeft de aanvraag goed doorlopen en vertrekt binnenkort.” Bij zijn aantreden als premier in augustus waren op Nauru 109 asielkinderen.

Akkoord

De kinderen worden met hun ouders opgenomen door de Verenigde Staten in het kader van een akkoord dat Australië in november 2016 sloot met de VS. De Amerikaanse autoriteiten zouden zelf beoordelen welke personen geschikt zouden zijn voor het herplaatsen in de VS. Het was een van de laatste afspraken die de twee landen maakten onder het presidentschap van Barack Obama.

Maurice Blackburn, een advocatenkantoor dat zich inzet voor mensenrechten, reageert kritisch op de verklaring van Morrison en zegt dat het verplaatsen van kinderen “al veel eerder had moeten gebeuren”. “We mogen niet vergeten dat er nog steeds mensen wegkwijnen in detentiecentra op Nauru en het eiland Manus.” Ook nadat alle kinderen van het eiland zijn vertrokken, verblijven nog zo’n duizend asielzoekers op het eiland.

Kritiek

Internationaal is er veel kritiek op het opvangen van asielzoekers op het eiland vanwege de slechte omstandigheden. Volgens mensenrechtenorganisaties zouden met name kinderen geestelijk leiden onder de slechte omstandigheden. Artsen zonder Grenzen en VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR riepen op tot evacuatie van het eiland omdat ze zich zorgen maakten over de geestelijke gesteldheid van de asielzoekers. Volgens Artsen zonder Grenzen zouden sommige kinderen zich in een “semi-comateuze staat” bevinden en waren niet meer in staat om te eten en drinken. De hulporganisatie liet weten dat ze het eiland gedwongen hadden verlaten.

Het detentiecentrum op Nauru werd in 2001 geopend om asielzoekers te ontmoedigen naar Australië te vluchten. In 2008 werd het tijdelijk gesloten en vijf jaar later weer geopend toen het aantal vluchtelingen begon te stijgen. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR noemde in 2016 het behandelen van de asielaanvraag op het eiland “uitermate schadelijk”. Twee asielzoekers hadden zichzelf vlak daarvoor in brand gestoken.