Kiki Bertens bevestigt status van wereldtopper in Sint-Petersburg

Kiki Bertens heeft zondag in Sint-Petersburg de achtste titel in haar loopbaan gewonnen. In een grillige maar ook hoogstaande finale versloeg de Nederlandse nummer acht van de wereld de Kroatische Donna Vekic met 7-6 en 6-4.

Bertens, als tweede geplaatst op het Russische indoortoernooi, speelde ijzersterk deze week. Ze domineerde met haar service en soms fenomenale forehand. Ze oogde zeer afgetraind, fit en gretig. Mentaal toonde Bertens zich sterk. Ze bleef rustig op de cruciale momenten en wist op die punten door te schakelen naar een hoger niveau.

In de kwartfinale versloeg ze de gevaarlijke Russische Anastasija Pavljoetsjenkova, van wie ze onlangs op de Australian Open nog verloor in de tweede ronde. In de halve finale maakte Bertens zaterdag indruk met de overwinning in twee sets op het 20-jarige Wit-Russische supertalent Aryna Sabalenka, de nummer tien van de wereld.

Eerste indoortitel

Het toernooi in Sint-Petersburg is een zogeheten ‘WTA Premier’, en valt daarmee in de categorie net onder de toptoernooien. Het is de eerste indoortitel voor Bertens en haar derde toernooizege op rij op hardcourt, waar gravel van oudsher haar favoriete ondergrond is. Ze verdient 141.500 dollar (123.500 euro) en wint 470 punten voor de wereldranglijst.

Deze toernooizege bevestigt dat Bertens is uitgegroeid tot een allround wereldtopper. En ze toont hiermee ook aan dat ze de goede lijn van 2018, toen ze doorbrak in de toptien, heeft weten door te trekken naar dit seizoen.

Bertens heeft haar schema dit jaar aangepast op haar nieuwe status. Ze speelt niet of nauwelijks meer in de dubbel, om krachten te sparen. Ook laat ze, met het oog op de arbeidsrustverhouding, de Fed Cup-ontmoeting van Nederland tegen Canada van komend weekend in Den Bosch aan zich voorbijgaan.

Het idee is dat ze zich zo goed kan voorbereiden op de sterk bezette toernooien in Doha (11 februari) en Dubai (18 februari).

Bertens verloor de vorige drie ontmoetingen van Vekic, de 22-jarige nummer 30 van de wereld, die in topvorm verkeert. Het laatste onderlinge duel, in Brisbane aan het begin van dit jaar, was zeer pijnlijk voor Bertens. Zij capituleerde in drie spannende sets nadat ze twee matchpoints niet had weten te benutten.

Bijna ging het weer mis

In de finale in Sint-Petersburg kwam Vekic in de eerste set met twee breaks voor en kon bij 5-2 de set uitserveren. Maar Bertens ging plots beter spelen, won elf punten op rij, terwijl Vekic instortte. Bertens maakte de twee breaks goed, won een aantal schitterende rally’s en overtuigde in de tiebreak.

Halverwege de tweede set, bij een break achter, toonde Vekic haar frustratie over het spel van Bertens tegen haar trainer in een zogeheten coachmoment. Woest: „Ze haalt alles.” Vekic kwam nog terug, leidde met 4-3. Maar Bertens nam het initiatief weer over en kon bij 5-4 uitserveren.

Dat ging nog bijna mis. Ze dacht op haar eerste matchpoint de wedstrijd te hebben gewonnen en vierde de titel al, na een forehand van Vekic diep in de hoek, die uit leek. Maar de bal raakte nog net de lijn, zo bleek na consultatie van het Hawkeye-systeem.

Vervolgens leek Bertens te verkrampen en verspeelde ze nog twee matchpoints. Maar op het vierde wedstrijdpunt, na een wat gelukkige netbal, was het raak.

Na afloop zei Bertens dat in die laatste game haar gedachten teruggingen naar die eerdere wedstrijd in Brisbane en de verspeelde matchpoints destijds.

Bertens blijft nummer acht van de wereld, maar zit qua puntenaantal dicht in de buurt van de nummer zes (Angelique Kerber) en nummer zeven van de wereld (Elina Svitolina).

