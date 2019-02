Israël bouwt nieuw hek bij grens Gazastrook

Israël is begonnen met de bouw van een nieuw hek aan de grens met de Gazastrook, meldt AP zondag. Volgens het ministerie van Defensie wordt er een stalen barrière opgetrokken van zes meter hoog, die langs het 65 kilometer lange grensgebied zal lopen.

Het wordt een versterking van de al bestaande barrière, die ook ondergronds doorloopt om de bouw van tunnels tegen te gaan. Ook is de huidige versperring uitgerust met bewegingssensoren en camera’s.

Op een video van het ministerie van Defensie is te zien hoe de eerste palen van het nieuwe hek worden neergezet. Ook is het hek voorzien van prikkeldraad. Het hek is volgens premier Benjamin Netanyahu bedoeld om te voorkomen dat “terroristen uit Gaza doordringen op ons grondgebied”.

Maanden van demonstraties

Er wordt al enkele maanden gedemonstreerd aan de Palestijnse kant van het grenshek. De protesten, waar duizenden demonstranten aan deelnemen, ontaarden geregeld in gewelddadigheden. Zondag overleed nog een dertigjarige Palestijn, hij bezweek na vier dagen in het ziekenhuis te hebben gelegen aan schotwonden.

Lees ook deze reportage bij de grens tussen Israël en Gaza: Bij opa en oma in de schuilkelder tot de raketten stoppen

Tussen maart en eind oktober zijn er volgens officiële cijfers van de VN zeker 228 Palestijnen gedood door Israëlische scherpschutters. Het actuele aantal doden wordt door persbureau AFP op 247 geschat. Aan Israëlische zijde kwam één militair om het leven.

Hamas, dat internationaal als terreurbeweging wordt beschouwd, wakkert volgens de Israëlische regering het geweld aan op de grens met Gaza. Onder leiding van Egypte gaan Hamas en Fatah, de twee grootste politieke bewegingen in de Palestijnse gebieden, met elkaar in gesprek.