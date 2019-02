Zoete ketchup

Ketchup is zó simpel. Tomaten, azijn, suiker, zout, specerijen en kruiden, klaar. Om van pompoen ketchup te maken, heb je kennelijk nogal wat kunstgrepen nodig. Biomerk Smaakt gebruikt xanthaangom en guargom als verdikkingsmiddel en rijst- en gerstemoutstroop als zoet – geen haar beter dan suiker. In deze pompoenketchup zit meer suiker dan in gewone Heinz. Dat is geen ramp, want zoveel eet je er niet van, maar puur of gezond is bio dus niet per definitie. Lekker is-ie wel. Tikje pittig, beetje chutney-achtig. Top bij tosti oude kaas.