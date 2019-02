Vrijgesproken ex-president Ivoorkust waarschijnlijk opgenomen door België

België is bereid de voormalig president van Ivoorkust, Laurent Gbagbo, op te nemen. Het Internationaal Strafhof (ICC) deed het land een verzoek nadat drie rechters van het hof Gbagbo in januari hadden vrijgesproken van misdaden tegen de menselijkheid. Gbagbo heeft volgens het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken familieleden in het land, meldt persbureau ANP.

Gbagbo was van 2000 tot 2011 president van Ivoorkust. Toen hij de verkiezingen van 2010 verloor, weigerde hij afstand te doen van het presidentschap. Daarop volgden maandenlange rellen en protesten waarbij zo’n drieduizend mensen om het leven kwamen. Gbagbo en zijn vrouw werden in april 2011 gearresteerd door Franse troepen in Ivoorkust en uitgeleverd aan het Internationaal Strafhof.

Zeven jaar heeft Gbagbo vastgezeten in Den Haag in afwachting van zijn proces dat in 2016 begon. Hij werd beschuldigd van moord, verkrachting, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

De rechters van het ICC oordeelden twee weken geleden dat de aanklachten onvoldoende waren onderbouwd. Op 15 januari werd hij vrijgesproken. Ook zijn voormalig onderminister Charles Blé Goudé werd vrijgesproken van de aanklachten met betrekking tot oorlogsmisdaden. Vrijdag kwamen de twee op vrije voeten.