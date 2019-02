Venezolaanse tweesterrengeneraal neemt afstand van Maduro

Een hooggeplaatste Venezolaanse militair heeft Juan Guaidó erkend als interim-president van het land. Hij is daarmee de eerste hoge officier die openlijk afstand neemt van Maduro als legitieme leider van het land. Hij vroeg andere militairen in een filmpje dat rondgaat op internet hetzelfde te doen. Ook roept hij de bevolking op tot vreedzaam protest.

Francisco Yánez is volgens de site van de Venezolaanse luchtmacht een tweesterrengeneraal bij de luchtmacht, vergelijkbaar met een generaal-majoor in Nederland. Op de pagina is te lezen dat hij in die rol verantwoordelijk is voor strategische planning. Venezuela kent nog twee rangen die hoger zijn.

De militair noemt Maduro een “dictator” en zegt dat hij de steun van “90 procent van de militairen” al is verloren. Maduro zou de beschikking over twee vliegtuigen hebben om het land te kunnen verlaten. Hij roept militairen op niet op de betogers te schieten als zij de straat op gaan. “De overgang naar democratie is nabij”, aldus Yánez.

Zaterdag worden in Venezuela grote protesten tegen Nicolás Maduro verwacht. Veel mensen willen nieuwe verkiezingen. Daar is ook internationaal toe opgeroepen, onder meer door Nederland. Toch lukt het oppositieleider en parlementsvoorzitter Juan Guaidó, die zichzelf op 23 januari uitriep tot interim-president, vooralsnog niet om ook de krijgsmacht achter zich te krijgen.