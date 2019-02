Regering Centraal-Afrikaanse Republiek sluit vredesdeal met rebellen

De regering van de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) heeft zaterdag in de Soedanese hoofdstad Khartoem een vredesakkoord gesloten met veertien gewapende strijdgroepen. Dat meldt persbureau AFP. De deal moeten een einde maken aan de burgeroorlog die al sinds 2012 woedt in het land, maar of dat ook gaat lukken is lang niet zeker.

Sinds eind vorige maand overlegden de strijdende partijen in Khartoem. Volgens Smail Chergui, die als commissaris voor Vrede en Veiligheid van de Afrikaanse Unie aanwezig was bij de besprekingen, wordt het akkoord ergens in de komende dagen ondertekend. Ook de regering van de CAR en een van de rebellenbewegingen hebben bevestigd dat er een deal op tafel ligt.

De afgelopen jaren zijn er al zeven vredesovereenkomsten gesloten, die geen van allen stand hebben gehouden. Ook de voorbije week, terwijl de besprekingen liepen, was er in delen van de CAR nog veel sektarisch geweld.

Warlords

Het geweld in de CAR begon toen de islamitische Seleka-rebellen in 2012 dorpen en steden veroverden. Een jaar later grepen ze de macht in de hoofdstad Bangui. Christelijke strijders namen daarna de wapens tegen hen op. Afgelopen jaar nam het geweld in hevigheid toe. De gevechten gaan over religieuze en etnische geschillen, maar ook over goud, diamanten en uranium - dure grondstoffen waar de verder straatarme CAR rijk aan is. Allerlei strijdgroepen, aangevoerd door gewetenloze warlords, hebben zich in de strijd gemengd.

De burgeroorlog heeft aan duizenden mensen het leven gekost. Ruim 600.000 inwoners van de CAR zijn op de vlucht geslagen. In 2017 waarschuwden de Verenigde Naties voor de humanitaire gevolgen van de oorlog. Er dreigde een genocide en de helft van de 4,5 miljoen inwoners leed honger, aldus de VN. Unicef zei vorig jaar nog dat anderhalf miljoen kinderen hulp nodig hebben.