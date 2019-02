Provincie Utrecht doet aangifte wegens lekken geheimen naar media

De Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Utrecht gaan aangifte doen voor het lekken van vertrouwelijke informatie aan de media. Dat hebben de GS zaterdag laten weten aan de Provinciale Staten (PS), blijkt uit een persbericht. Het gaat om geheimen die volgens de GS terecht zijn gekomen in een artikelen van het AD en De Telegraaf over het bouwproject van de Uithoflijn.

Het verhaal van het AD gaat over een miljoenenbetaling door de provincie en de gemeente Utrecht voor de Uithoflijn waar mogelijk iets niet mee in de haak is. De accountant van de provincie ontdekte volgens de krant dat er naast de reguliere betalingen een bedrag van zo’n 10 miljoen euro is overgemaakt aan bouwbedrijf BAM dat niet kan worden onderbouwd. Die informatie, vermoeden de GS nu, is vermoedelijk gebaseerd op een rapport van een onderzoeksbureau dat door de Provinciale Staten geheim was verklaard.

Gedeputeerde Dennis Straat (Financiën, VVD) noemt de mogelijke schending van de geheimhouding “een ernstige zaak”. “Dit raakt niet alleen aan de kern van de relatie tussen GS en PS, maar is ook een strafbaar feit. Daarom doen we aangifte.”

Ton zwijggeld

Een aparte aangifte gaan de GS doen voor een vermoedelijk lek over een “personele aangelegenheid”, dat een belangrijke bron zou zijn van een stuk dat deze zaterdagmorgen in De Telegraaf verscheen. Dat verhaal gaat over een ontslagen ambtenaar, die dreigde naar de pers te stappen met beschuldigingen over wanbeleid rondom de aanleg van de Uithoflijn. Hij wilde bijna een ton aan zwijggeld van de provincie. Toen die weigerde te betalen, stapte de ambtenaar inderdaad naar de media.

Volgens gedeputeerde Straat is het cruciaal dat ambtenaren “kennis en informatie die hen in het geheim is toevertrouwd [...] niet zullen openbaren in de pers”. “Burgers moeten daarop kunnen rekenen”, aldus de politicus.

De Uithoflijn, een nieuwe tramverbinding tussen Utrecht Centraal en universiteitscampus De Uithof, is uitgelopen op een blamage voor de gemeente en de provincie. Dat bleek vorig jaar uit een rapport van de Utrechtse en de Randstelijke Rekenkamer. Door een hele serie bestuurlijke fouten heeft de bouw van de lijn forse vertraging opgelopen en valt het project tientallen miljoenen euro’s duurder uit dan oorspronkelijk begroot.