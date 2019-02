Gouverneur Northam van Virginia onder druk om te vertrekken om KKK-foto

De prominente Democratische gouverneur Ralph Northam uit Virginia ligt onder vuur vanwege een foto uit 1984. In het jaarboek van zijn geneeskundestudie stond een beeld van een zwart geschminkte man en een persoon in een Ku Klux Klan-outfit met zijn naam erboven. Northam erkende op de foto te staan, maar zei er niet bij wie van de twee hij was. De foto is onherkenbaar. Een aantal bekende partijgenoten heeft de gouverneur opgeroepen terug te treden.

Northam bood zaterdagochtend zijn excuses aan voor zijn kostuum dat hij “duidelijk racistisch en aanstootgevend” noemde. “Dit gedrag past niet bij wie ik vandaag de dag ben noch bij de waarden waarvoor ik gedurende mijn loopbaan bij de krijgsmacht, in de geneeskunde en tijdens mijn werk voor de publieke zaak gestaan heb. Maar voor de duidelijkheid: ik begrijp hoe deze keuze het vertrouwen van de inwoners van Virginia schaadt.”

Ondanks de excuses lijkt de Democraat niet van plan te zijn terug te treden. “Ik begrijp dat het veel moeite zal kosten om schade te herstellen die mijn gedrag heeft veroorzaakt”, aldus Northam in een verklaring op zijn website. “Ik ben bereid dat belangrijke werk te verzetten.”

Democratische politici uit zijn eigen staat en van daarbuiten, onder wie prominenten als Kamala Harris, Cory Booker en Kirsten Gillibrand, riepen Northam op te vertrekken.

Onder de critici is ook Elizabeth Warren. De vooraanstaande Democratische senator noemde de foto op Twitter “diep verontrustend” en zei dat “haat en discriminatie” niet getolereerd mogen worden, “vooral niet door onze leiders”. Ook zij vroeg Northam op te stappen.

Warren had zelf vrijdag nog haar excuses gemaakt voor een DNA-test die ze had laten doen om aan te tonen dat onder haar voorouders leden van de Cherokee- en Delaware-stam waren. Ze deed dat om Donald Trump de mond te snoeren, die zei dat hij het verhaal over haar achtergrond niet geloofde, maar veroorzaakte daarmee ophef onder de inheemse gemeenschap in de VS. Warren werd erop gewezen dat ze hoe dan ook geen lid is van de stam en daarover met de test mogelijk verwarring heeft veroorzaakt.

My fellow Virginians, earlier today I released a statement apologizing for behavior in my past that falls far short of the standard you set for me when you elected me to be your governor. I believe you deserve to hear directly from me. pic.twitter.com/1rSw1oxfrX

— Ralph Northam (@GovernorVA) 2 februari 2019