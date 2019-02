Nederlandse tennissers bereiken finaleronde Davis Cup

De Nederlandse tennissers hebben zich ten koste van Tsjechië geplaatst voor de finaleronde van de Davis Cup, het prestigieuze jaarlijkse toernooi voor landenteams. Robin Haase won zaterdag met 6-4, 2-6 en 6-3 van de Tsjechische tiener Jiri Lehecka en zette Nederland daarmee op een beslissende 3-1-voorsprong.

Het was niet Haases eerste overwinning van de dag. Eerder was hij samen met Jean-Julien Rojer al te sterk voor het Tsjechische dubbel Lukas Rosol en Jiri Vesely. Die wedstrijd eindigde in 7-6 (5), 3-6 en 7-6(7) voor het Nederlandse duo. Vrijdag won Haase bovendien ook één op één van Rosol. Alleen de eerste partij van de ontmoeting ging naar Tsjechië. Daarin wist Vesely Tallon Griekspoor te verslaan.

Bij Tsjechië ontbrak Timo Berdych, de wereldtopper die jarenlang het Davis Cup-team van zijn land aanvoerde. Onder de leiding van Berdych won Tsjechië de Cup in 2012 en 2013. Vorig jaar kondigde hij zijn afscheid aan uit het nationale team.

Nieuwe opzet

Nederland gaat het in de finaleronde, die van 18 tot en met 24 november wordt gehouden in Madrid, opnemen tegen zeventien andere landen. De teams spelen eerst een groepsronde, verdeeld in zes poules van drie. De beste acht teams bereiken de kwartfinale. Kroatië is in Madrid de titelverdediger.

Het zal de eerste keer zijn dat de Davis Cup via deze opzet wordt beslist. Voorheen werd de competitie gespeeld via een knock-out-systeem, maar vorig jaar besloot de mondiale tennisfederatie ITF de toernooi-indeling radicaal om te gooien. Daarmee sneuvelden ook de thuis- en uitwedstrijden die van oudsher bij de Davis Cup hoorden, en werd de wedstrijdlengte teruggeschroefd van maximaal vijf naar maximaal drie sets.