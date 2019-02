m/v van de week: Klaas Dijkhoff

Wie

Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van de VVD.

Waarom

Het was een bijzondere week voor Dijkhoff. De Telegraaf kopte naar aanleiding van het akoord over het kinderpardon: „VVD door de knieën”. Zijn afwezigheid bij het debat over het door hem gehekelde Klimaatakkoord, afgelopen woensdag, was voor de andere partijen aanleiding het debat uit te stellen. Volgens peilingen van Maurice de Hond is het vertrouwen in Dijkhoff als fractievoorzitter sterk gedaald. Ook kwam de VVD opnieuw uit de bus als de partij met de meeste integriteitsaffaires.

Hoe

