Kinderidolen verdwijnen nu ook van verpakkingen ongezond voedsel

Voedingsproducenten mogen volgens de nieuwe Reclamecode voor Voedingsmiddelen geen kinderidolen meer afbeelden op verpakkingen van ongezonde producten voor kinderen. Op verpakkingen die gericht zijn op kinderen tot zeven jaar mogen zelfs helemaal geen film- en stripfiguren meer gebruikt worden.

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en de Reclame Code Commissie schrijven vrijdag dat de bedrijven zeventien maanden de tijd hebben om aan de nieuwe Reclamecode te voldoen. Het gaat daarbij ook om marketingmateriaal dat aan de kassa wordt verspreid.

Overgangstermijn

Al in 2016 werden maatregelen aangekondigd om het verleiden van kinderen met voedsel waar te veel suiker, zout of verzadigd vet in zit tegen te gaan. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) schreef destijds aan de Tweede Kamer dat de nieuwe verpakkingen in de loop van 2017 in de winkel zouden moeten liggen. Maar volgens FNLI zou dat te vroeg zijn omdat de maatregelen nog moesten worden getoetst en uitgewerkt.

Organisaties zoals de Consumentenbond, de FNLI en de Bond van Adverteerders zijn onderdeel van de stichting voor zelfregulatie voor voedingsmiddelenreclame, de Reclame Code Commissie. Toch heeft de Consumentenbond laten weten de aanscherping van de code over kinderidolen op verpakkingen, juist niet te hebben ondertekend. Volgens de bond is de overgangstermijn van ruim anderhalf jaar te lang omdat de maatregelen al jaren geleden zijn aangekondigd.

Ook zou de code niet strikt genoeg zijn waardoor producenten alsnog kindermarketing kunnen toepassen op producten die niet aan de verscherpte regels voldoen. Prijsvragen en spaaracties die zijn gericht op kinderen vallen ook nog steeds buiten de aanscherping, aldus de Consumentenbond tegen persbureau ANP.