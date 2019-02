Er komt een plekje vrij

Elke zaterdagochtend fietsen Frans en ik een uurtje op gewone fietsen. Als twee oude mannetjes rijden en roddelen we de week door. Soms rijden we langs vrienden in de buurt en nodigen onszelf uit voor een kopje koffie. Deze zaterdag rijden we langs de familie de Bruin, die aan het ontbijt zit. Er is een stoel te weinig voor ons erbij. Floor, de jongste dochter, staat op en zegt: „Een van jullie kan hier wel zitten, ik moet toch door met mijn leven.”

