Duitsland bestelt nieuwe regeringsvliegtuigen omdat oude totaal versleten zijn

Als gevolg van een reeks pijnlijke pechgevallen, die onder meer bondskanselier Angela Merkel aan de grond hielden, heeft de Duitse luchtmacht besloten drie nieuwe regeringsvliegtuigen te kopen. Dat heeft minister van Defensie Ursula von der Leyen vrijdagavond bevestigd, meldt persbureau DPA. Het eerste toestel moet dit jaar nog worden besteld.

De twee grootste regeringsvliegtuigen die de Duitsers nu hebben, zijn uiterst krakkemikkig. Beide toestellen, twintig jaar oude Airbussen A340 die voorheen in dienst waren bij Lufthansa, kampen vaak met technische problemen en zijn eigenlijk niet meer te repareren. “Er komt een moment”, gaf Von der Leyen vrijdag toe, “dat zelf het beste onderhoud de ouderdom van het materieel niet meer kan verhullen.”

Waar dat toe kan leiden, ondervond Merkel afgelopen november. De Duitse leider moest verstek laten gaan bij de opening van de G20-top in Argentinië, omdat ze een voorzorgslanding moest maken in Keulen. Even werd er gefluisterd over sabotage van haar vliegtuig, de Konrad Adenauer. Maar daar bleek al snel niets van waar: een kapotte boordradio was de werkelijke oorzaak van de vertraging. Uiteindelijk vloog Merkel met een commerciële vlucht naar Buenos Aires.

Knaagdieren beten kabels door

Het ministerie van Defensie zei volgens DPA eerder op vrijdag al dat het eerste nieuwe regeringsvliegtuig waarschijnlijk een Airbus A350 zou gaan worden. Er zou een prijskaartje van circa 180 miljoen euro verbonden zijn aan het vliegtuig, dat na aanschaf ook nog eens voor zo’n 100 miljoen euro moet worden verbouwd. Dat Duitsland de regeringstoestellen nieuw aanschaft, is op zichzelf al een primeur. Normaal gesproken gebruikt het land tweedehandstoestellen om de bondskanselier en andere hoogwaardigheidsbekleders te vervoeren.

Merkel is overigens niet de enige Duitse regeringsfunctionaris die de afgelopen maanden te maken kreeg met vliegtuigpech. Minister van Financiën Olof Scholz kon niet weg komen uit Indonesië, doordat knaagdieren de bekabeling van het overheidstoestel hadden doorgebeten. Vorige maand zat minister van Ontwikkelingshulp Gerd Müller vast in Malawi, omdat zijn vliegtuig - een Bombardier 5000, een van de kleinere toestellen in de Duitse regeringsvloot - wegens een defecte drukklep in de cabine niet kon opstijgen.