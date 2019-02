Cookie bij de koffie

De enige voor wie ik nog op D66 zou willen stemmen is onze minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren. Zij straalt rust en wijsheid uit en ik hoop dat zij binnenkort de top van haar partijtje kan overtuigen om de ooit ‘unaniem door de fractie gekozen’ Dropje Jetten nog even een paar zomers op ponykamp te sturen.

Maar ik heb ook een advies voor Kajsa. Ik begrijp dat zij binnenkort bij Matthijs in discussie gaat met de tetterende opa’s van De Verleiders, die afgelopen maandag bij DWDD met tien kilo half gare lulkoek glorieus door het ijs zakten. Het was een soort sketch uit het middelbare schoolcabaretprogramma Kanniewaarzijn. Een van de opa’s herkende ik daar dan ook uit. Elke keer als ik hem in dat programma een tragisch typetje zie doen denk ik: ik hoop dat je er goed voor betaald wordt lieverd. Als u het programma niet kent: hou dat zo.

Maar mijn advies aan de minister is: niet in discussie gaan. Dit wordt tragisch. Niet voor Kajsa, maar voor die te oude mannen. Heel Nederland zag ze maandag bazelen over de AIVD die een IS-vlaggetje bij iemands naam zou zetten als hij in een moslimwijk woont en een zakje kunstmest koopt. En je wordt ook in de gaten gehouden als je een keer een andere route naar je werk neemt. Een van de grootvaders zijn vrouw was onlangs gehackt toen zij met een tikkie zat te modderen. Seniorenmomentje. Hun hele schnabbelrekening was in een keer geplunderd.

Het optreden van de missiebejaarden was een tragische vertoning. Waar het mij aan deed denken? Iedere familie heeft wel een seniele tante die om de zoveel weken een paniekerig appje stuurt waarin zij in hoofdletters waarschuwt dat je binnenkort gebeld kan worden door een buitenlands nummer. En dat je, als je opneemt, meteen al je geld kwijt bent aan hele enge Nigerianen. En dat appje moet je aan iedereen doorsturen. Op dat niveau zaten de heren radeloos te brabbelen. Ze waren wel zo lief om te zeggen dat ze niet met deskundigen hadden overlegd. Die deskundigen veegden diezelfde avond via alle media dan ook meedogenloos de vloer met ze aan.

Of ik het zielig vond? Ja, maar ik vind wanhopige oudjes die het niet meer kunnen bijbenen altijd tragisch. Maar het meest verbaasd was ik over de toon van de oudjes. De zelfgenoegzaamheid waarmee ze daar zaten. Vooral de oprichters Van Houts en De Ket, die vroeger als cabaretduo door het leven gingen. Begin deze eeuw hebben zij zichzelf het zwijgen opgelegd door schaamteloos reclame te gaan maken voor de koffiebrander Kanis & Gunnink. Een dure knieval, waarna het moeilijk grapjes maken was over gretige graaiers die in jouw linkse ogen te gemakkelijk geld verdienen. De betweterige toon van het betoog van De Verleiders was opvallend. Terwijl ze ook een laddertje lager hadden kunnen zingen. Zeker omdat vlak voor hen drie uitbundige journalisten van TV Rijnmond hadden uitgelegd hoe hard er in Rotterdam gelachen werd om de 6-2 overwinning van hun eigen Feyenoord op de elf ietwat overmoedige Dagobert Duckjes van aartsrivaal Ajax. Dat leek me een wijze les.

Maar ik zou, als ik De Verleiders was, voorlopig even zwijgen. Net zoals Ajax dat nu doet. En als ik minister Ollongren was zou ik aan de proleten van coalitiegenoot VVD rustig uitleggen dat er afgelopen dagen 29 Syrische kinderen zijn doodgevroren in een vluchtelingenkamp. Dus dat die niet meer hierheen kunnen komen. En ook niet kunnen blijven hangen. En ik zou die gereformeerde onderwijzer Arie Slob uitleggen dat hij niet moet mieren over spijbeldemonstranten die de door zijn god geschapen wereld willen redden. Die moeten juist de straat op! En misschien is het leuk om Wiebes en Rutte nog even te attenderen op de winst van Shell die met tachtig procent gestegen is tot 20 miljard euro. Misschien is het een idee om de helft van dat geld aan het verminkte Groningen te geven. Kan gemakkelijk. Ze betalen toch geen belasting.