Brand kost ‘merendeel’ varkens in Brabantse stal met 3.000 dieren het leven

Een grote stalbrand in het Noord-Brabantse Biezenmortel heeft vrijdag aan zeker duizend varkens het leven gekost. Hoeveel dieren precies zijn omgekomen is zaterdag nog onduidelijk. Volgens de gemeente Haaren leefden op het bedrijf drieduizend varkens, en is “het merendeel” daarvan omgekomen. De varkens die nog in leven zijn, worden door een dierenarts in de gaten gehouden.

De varkens stonden in vier aan elkaar geschakelde stallen. Drie daarvan werden door de brand verwoest. Het vuur was dermate hevig dat brandweer niet naar binnen kon om dieren te redden. De varkens in de vierde stal stonden in de rook, maar bleven van het vuur gespaard. Een dierenarts kon daar vrijdag al naar binnen om de beesten te onderzoeken.

De brand brak vrijdag aan het eind van de middag uit. Na zo’n zeven uur blussen was het vuur onder controle, het nablussen is ook ‘s nachts nog doorgegaan. Vanwege de rookontwikkeling werden omwonenden in een groot gebied gewaarschuwd deuren en ramen te sluiten. Voor zover bekend is geen asbest vrijgekomen en zijn geen mensen gewond geraakt.

Brandveiligheid

Uit cijfers van Wakker Dier blijkt dat in 2018 bij stalbranden in totaal ruim 122.000 dieren om het leven kwamen. In overgrote meerderheid (ongeveer 94 procent) ging het daarbij om kippen. Zo’n 6.500 varkens lieten het leven bij twee branden. Van de afgelopen tien jaar was 2011 volgens Wakker Dier het dodelijkste. Toen kwamen 319.000 dieren om door brand. De dodelijkste brand in een varkensstal ooit was in 2017 in De Knorhof, in het Gelderse dorp Erichem. 20.000 varkens overleefden het niet.

In juli vorig jaar presenteerden de veehouders, brandweer, verzekeraars, Dierenbescherming en het Rijk een actieplan om de brandveiligheid van veestallen in de komende jaren te verbeteren. Ten opzichte van eerdere jaren was daarin ook meer aandacht voor bestaande stallen in plaats van nieuwbouw. Omdat de meeste branden ontstaan door kortsluiting werden onder meer afspraken gemaakt over het vaker keuren van elektrische installaties. Aanvullende afspraken over bliksemafleiders en sprinklerinstallaties, die de Dierenbescherming graag had willen maken, werden nog niet vastgelegd.