Ajax spoelt nasmaak Klassieker weg met ruime zege op VVV: 6-0

Ajax heeft de nasmaak van het verlies in de Klassieker tegen Feyenoord vorige week ietwat weggespoeld met een ruime overwinning op VVV-Venlo. In de Johan Cruijff Arena werd het zaterdagavond 6-0 voor de Amsterdammers. Het was voor Ajax de eerste competitiezege van dit kalenderjaar.

Na ruim een half uur spelen opende Hakim Ziyech voor Ajax de score uit een vrije trap. Pas na rust kwam de thuisploeg echt op gang. Kasper Dolberg (52ste minuut), Dusan Tadic (60ste minuut), David Neres (85ste minuut), Klaas-Jan Huntelaar (86ste minuut) en Donny van de Beek (blessuretijd) namen de laatste vijf Ajax-goals voor hun rekening.

Lees ook: Het verlies tegen Feyenoord is tekenend voor het klimaat rond Ajax

Dankzij de zege op VVV heeft Ajax in de stand het gat naar koploper PSV teruggebracht tot twee punten. De Eindhovenaren hebben wel een wedstrijd minder gespeeld. Ajax had twee weken geleden kunnen profiteren toen PSV gelijk speelde tegen FC Emmen, maar verzuimde dat door zijn eigen wedstrijd tegen sc Heerenveen ook in een remise te laten eindigen. Vorige werden de Ajacieden met 6-2 verslagen door Feyenoord.

Zondag komt de rest van de eredivisie-top in actie. Nummer drie Feyenoord speelt om 12.15 uur uit tegen Excelsior. Lijstaanvoerder PSV neemt het om 14.30 uur in eigen stadion op tegen Fortuna Sittard.