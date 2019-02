Eenzaamheid

Het kabinet Rutte-III trekt tot en met 2021 34 miljoen euro uit voor de bestrijding van eenzaamheid.

NRC neemt het onderwerp dit weekeinde onder de loep. Wat is eenzaamheid? Hoeveel mensen hebben er last van? In hoeverre is het eigenlijk problematisch? Zijn er oplossingen?

Lees ook het verhaal: ‘Eenzaamheid zit ingebakken in het leven zelf’.

We portretteren ook drie eenzame mensen: een twintiger uit Brabant, een dertiger die uit Syrië vluchtte en nu in Capelle aan den IJssel woont en een zestiger uit Dronten.