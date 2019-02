Zeventig minuten feesten en lachen met Joost in 013

Hiphop Joost . Gezien 31/1 013, Tilburg. ●●●●●

YouTube-fenomeen en internethype; het zijn zomaar twee termen die over het algemeen gebruikt worden om Joost te omschrijven. Natuurlijk kwam hij op via het internet, maar Joost is een breed inzetbare kunstenaar; knotsgekke shows op onder meer Lowlands en zelfs in het legendarische Amsterdamse Theater Carré, een mixtape met de flamboyante Donnie, een eigen boek getiteld Albino en nu is er het gelijknamige debuutalbum.

In het Tilburgse 013 kwam Joost Albino donderdag voorstellen aan de Tilburgse jeugd. Die bleek massaal uitgelopen om zijn raps live aan te horen. Ze hebben maling aan het feit dat het weekend pas ruim vierentwintig uur later begint. 013 is flink gevuld en iedereen heeft zin om te feesten. Joost zelf ook. De boog staat continu gespannen en als je even met je ogen knippert loop je al de kans dat je iets leuks mist. Vanaf minuut één vliegen de house- en drum ‘n bass-beats je om de oren en stuitert de rapper uit Friesland ietwat slungelig maar aanstekelijk van links naar rechts.

Er wordt gedanst op snelle ritmes, de handen gaan in de lucht op een traditionele hiphopbeat (inclusief verwijzingen naar de ultieme klassieker van LL Cool J), de bassen rollen door de zaal als hij een woordje Duits rapt op een snoeiharde trapproductie en rakelt hij daar tussendoor ook nog wat foute 90’s housenummers op? De gortdroge one-liners worden in ieder geval door iedereen meegescandeerd: „Ik ben fly net een meeuw! Het is de blanke Paul de Leeuw!”

Die vergelijking snijdt nog hout ook. Joost blijkt namelijk óók een multitalent; hij monteert zijn eigen videoclips, vermengt uiteenlopende genres en kan live prima uit de voeten. Op de bar achterin eindigt hij de Tilburgse stop van zijn zegetocht. Joost geeft een show waarbij je glimlach niet van je gezicht verdwijnt.