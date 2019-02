Voorwaardelijke taakstraf voor ME’er die Feyenoordfan aanreed

De ME’er die in 2017 met zijn busje inreed op een Feyenoordfan, krijgt twintig uur voorwaardelijke taakstraf met een proeftijd van een jaar. Dat heeft de rechtbank Rotterdam vrijdag besloten. Het incident vond plaats tijdens supportersrellen na de verloren ‘kampioenswedstrijd’ van Feyenoord tegen Excelsior.

De rechtbank acht bewezen dat de ME’er de fan aanreed als het gevolg van “onvoorzichtig rijgedrag”. Bij de strafbepaling hield de rechter rekening met de chaotische en moeilijke omstandigheden van de rellen. “Op zo’n moment gelden andere normen dan voor reguliere verkeersdeelnemers in alledaagse verkeerssituaties.” Maar, aldus de rechtbank, de ME’er had meer afstand moeten bewaren. Bovendien behoorde het slachtoffer niet tot de groep relschoppers.

De straf valt lichter uit dan de eis van justitie. De officier eiste zestig uur voorwaardelijke taakstraf voor zware mishandeling. De verdachte zou zijn ME-busje als geweldinstrument hebben gebruikt. Volgens de advocaat van de ME’er was er geen sprake van opzet. Ook zou het slachtoffer medeverantwoordelijk zijn geweest door niet opzij te springen toen hij de bus zag naderen.

Over de stoep

Op videobeelden die tijdens de zitting eerder deze maand getoond werden, was te zien dat het ME-busje de slenterende en benevelde Feyenoordfan raakte. Het busje reed vlak daarvoor met zo’n dertig kilometer per uur over het fietspad en een stukje stoep. Het slachtoffer viel op de grond en bleek later een dubbele beenbreuk te hebben opgelopen.

Tijdens de zitting zei de vriendin van de Feyenoorder dat hij zeven maanden nodig had gehad om te revalideren. Hij kon gedurende die tijd zijn werk in de kassenbouw niet voortzetten.

De aanrijding vond plaats tijdens supportersrellen in het Rotterdamse stadscentrum. Nadat Feyenoord op 7 mei 2017 met 3-0 van Excelsior verloor, bekogelden fans agenten met terrasstoelen, stenen en blikjes. Zo’n honderd van de relschoppers werden gearresteerd. Feyenoord werd een week later alsnog landskampioen.