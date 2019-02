Het is jammer dat ik u geen foto’s van de gerechten kan laten zien, want de foto van een diep, donker bord gevuld met deze pasta deed me besluiten dit recept mee te nemen. U moet me maar geloven dat de paddestoelen glanzen, de kaas zijn zoutkristallen toont en de sliertjes salie overal door de pasta heen verweven zijn.

Breng water met een snuif zout aan de kook voor de pasta. Schil de aardperen en de rapen en snijd ze in blokjes. Snijd de bladeren van de groene kool grof. Doe de pasta in het kokende water. Voeg er vijf minuten voor het einde van de kooktijd de aardperen, rapen en groene kool aan toe. Maak de paddenstoelen schoon. Smelt een grote klont boter in een pan en bak de paddenstoelen. Pel de sjalotten en snijd ze in dunne plakjes. Kneus en pel de knoflook, snipper de tenen fijn en plet ze met een mes. Doe de sjalotten en de knoflook bij de paddenstoelen. Snipper de rozemarijn en de salie fijn. Doe de kruiden bij de paddenstoelen.

Giet de pasta en de groenten af. Bewaar een soeplepel kookwater. Doe de groenten en de pasta bij de paddenstoelen en laat ze even meebakken. Kruid met nootmuskaat, peper en zout. Doe er wat kookvocht bij om de saus een beetje te binden. Laat het vocht inkoken. Serveer in diepe borden en werk af met parmezaanschilfers.