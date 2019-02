Sophietje was een grap. Ze dronk geen ranja, ze zoop’

Nooit kwam hij meer van dat ene liedje af. Johnny Lion behoorde weliswaar tot de eerste generatie Nederlandse rockers, maar zijn allergrootste hit bleef toch altijd het zoete Sophietje uit 1962, het liedje waarin hij de charmes bezong van de jongedame die toen ook in werkelijkheid zijn vriendin was: „Zij dronk ranja met een rietje, mijn Sophietje...”

Johnny Lion, die eigenlijk John van Leeuwarden heette, is donderdagavond overleden in Breda, waar hij al decennia lang woonde – ver van de publiciteit. Hij was 77 jaar oud en leed de laatste tijd aan longkanker en de ziekte van Alzheimer.

Johnny Lion in 1966. Foto ANP/Kippa

Al op de middelbare school, in zijn geboortestad Den Haag, vormde hij met enkele klasgenoten een bandje, naar voorbeeld van de destijds immens populaire Cliff Richard met zijn begeleidingsgroep The Shadows. Ze noemden zich Johnny and the Jumping Jewels. Hun eerste hit, in 1961, was Wheels, een bestaand nummer van Amerikaanse makelij. Al snel was Johnny Lion een van de vier grootste tienersterren van het land – naast Willekje Alberti, Anneke Grönloh en Rob de Nijs, die in die dagen zijn voornaamste concurrent was.

Lees het interview met Frits Spits die een fan is van het liedje: ‘Zij dronk ranja met een rietje, mijn Sophietje’. Meesterlijk…’

Alle vier zongen ze destijds voornamelijk Nederlandse teksten op buitenlandse melodietjes. Sophietje was oorspronkelijk een Zweeds liedje en werd door de gerenommeerde tekstschrijver Gerrit den Braber in het Nederlands bewerkt. „Ik heb een ontzettend grote fout gemaakt”, zei Johnny Lion jaren later in de krant Het Vrije Volk. „Ik heb de rock verloochend. Onder druk maakte ik een lp met Nederlandse teksten.” En hij voegde daaraan toe dat Sophietje eigenlijk één grote grap was: „Ze dronk helemaal geen ranja. Ze zoop.”

Johnny Lion met Sophietje in 1966.

Sophietje was de beginnende mode-ontwerpster Sophie van Kleef, met wie Lion – toen verdere hits uitbleven – ook een boetiek opende. Hun verhouding duurde tot eind 1969.

Halverwege de jaren zestig, toen ook de loopbaan van Rob de Nijs leek te verbleken, nam de voortdurend op stunts beluste circusbaas Toni Boltini het initiatief om de twee eertijdse concurrenten gezamenlijk in de piste te laten optreden. Dat was een lucratief avontuur, maar het deed hun beider carrières geen goed.

Johnny Lion werkte vervolgens nog een paar jaar als perschef en reserve-spreekstalmeester bij Boltini. Hij was verslingerd geraakt aan het circus, zei hij. Maar ook dat ging voorbij. Daarna verbleef hij enkele jaren zonder toekomstplannen op Ibiza. Later verrichtte hij nog allerlei andere werkzaamheden. Zo zette hij een muziekproductie op basis van toneelteksten van Jan Cremer op de plaat, speelde een paar tv- en filmrolletjes en schreef interviews en columns voor het weekblad Panorama.

Maar de laatste jaren hoorde de buitenwereld weinig meer van hem.