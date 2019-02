Rechter VS: Syrische overheid aansprakelijk voor dood Marie Colvin

Een Amerikaanse federale rechtbank heeft woensdag de Syrische regering aansprakelijk gesteld voor de dood van de beroemde Amerikaanse oorlogsjournalist Marie Colvin, onder meer bekend vanwege haar zwarte ooglapje. De Syrische regering moet de nabestaanden van Colvin een vergoeding van 302 miljoen dollar (264 miljoen euro) betalen, oordeelde de rechter Amy Berman Jackson, een bedrag dat betaald moet worden uit bevroren Syrische banktegoeden in de VS.

Colvin kwam in 2012 op 56-jarige leeftijd om bij bombardementen op de Syrische stad Homs. Ook de Franse fotograaf Remi Ochlik kwam daarbij om het leven. Colvin deed voor de Britse krant The Sunday Times verslag van de oorlog in Syrië die in 2011 uitbrak. De familie van Colvin, haar zus en drie kinderen, spande in 2016 een rechtszaak aan tegen Syrië.

Doelgerichte moord

De rechtbank in Washington oordeelde woensdag dat de Syrische regering bewust raketten afvuurde op de studio in Homs waar Colvin destijds werkte. Hierbij was volgens de rechtbank sprake van “doelgerichte moord op een onderdaan van de Verenigde Staten”. Volgens rechter Jackson maakte het Syrische leger bewust jacht op de oorlogsjournalist. Ze zouden de satellietverbinding van haar en andere journalisten hebben getraceerd om vervolgens de uitzendstudio onder vuur te nemen.

Volgens de rechter was Colvin een doelwit “vanwege haar beroep, om de verslaggeving over de groeiende oppositiebeweging in het land te onderdrukken”. “De moord op journalisten die in hun professionele hoedanigheid handelen zou een negatief effect kunnen hebben op de verslaggeving van dergelijke gebeurtenissen wereldwijd.”

Ooglapje

Colvin was een bekende oorlogsjournalist met een lange carrière. Bij een ontploffing van een raket die werd afgevuurd met een anti-tankwapen tijdens de burgeroorlog in Sri Lanka raakte ze in 2001 het zicht aan haar linkeroog kwijt, waarna ze een zwart ooglapje droeg. Colvin was gespecialiseerd in het Midden-Oosten en werkte onder meer in Libië, Egypte, Syrië, Tsjetsjenië, Kosovo, Sierra Leone, Zimbabwe, Sri Lanka en Oost-Timor. Ze was de eerste die de Libische dictator Moammar al-Gaddafi interviewde. Vorig jaar werd een biografische film over Colvin uitgebracht, genaamd A Private War met in de hoofdrol Britse actrice Rosamund Pike.