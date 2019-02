Rambam is tandeloze tv, Keuringsdienst van Waarde niet

Vorig jaar steeg het rebelse onderzoeksprogramma Rambam tot grote hoogten – om daarna weer hard op aarde te kletteren. Een undercoverreportage over ontgroeningen van verschillende studentencorpora leidde al vóór uitzending tot maatregelen door universiteiten. Maar na afloop bleken er slordigheden in de reportage te zitten en moest er deels bakzeil worden gehaald: Rambam leerde een les over de noodzaak van journalistieke zelfkritiek.

Dit jaar is het programma terug met een grotendeels vernieuwd presentatieteam, waarin Filemon Wesselink de voornaamste blikvanger is. Vorige week richtte men zijn pijlen op voorgekookte onderzoeken die bedrijfsbelangen dienen.

De meedenkbereidheid bleek groot; bureaus beginnen hun werk bij het door de klant bestelde resultaat. Het lukte om een aan een universiteit verbonden wetenschapper in beeld te laten zeggen dat energiedrankjes helemaal niet ongezond zijn. Hij kwam tot dat inzicht nadat er was geschemerd met buitenlandse investeerders – helaas werd het schandaaleffect verminderd door de suffe setting van het filmpje.

Heel scherp was het niet. Is Rambam (BNNVARA) nog wat van slag door de opschudding van vorig jaar? Je zou het haast denken, want donderdag werd er in de vierde aflevering van het seizoen helemaal niets onderzocht. Er werden zaken van weggegooid overheidsgeld uit de knipselmap gelicht, waar steeds een ludieke oplossing bij werd gezocht.

Zo zagen we een opblaasbare eenhoorn dobberen in een vaart in Heemstede, waar iets was misgegaan met een trekpont. Ook sleepten de programmamakers een mobiel kantoor naar Den Haag, waar ambtenaren hadden geklaagd over een tekort aan werkplekken. Er kwam niemand – met volkomen tandeloze tv als resultaat.

Klassieker

Het was sneu voor Rambam dat de aflevering meteen na Keuringsdienst van Waarde (KRO-NCRV) stond geprogrammeerd. Dat programma laat zien hoe je ook na vijftien jaar scherp kunt blijven – inmiddels is het een klassieker. Nu had de Dienst de culinaire varkenshaas bij de lurven. Wat betekent het eigenlijk, als er ‘culinair’ op een stuk supermarktvlees staat, behalve dat het duurder is dan ‘gewoon’ vlees?

Culinair vlees is voorbehandeld, vaak met zout en aroma’s, kreeg Ersin Kiris telefonisch uitgelegd door een fabrikant. De man wilde ‘uit bescheidenheid’ geen camera’s op bezoek. Injecties zorgen ervoor dat de aroma’s „helemaal doordringen tot in het hart van het vlees”, zei de vleesverwerker trots. Kiris had de ingrediëntenlijst in zijn hand en zei droogjes: „Dan is er ook elf procent water in doorgedrongen.”

Zo bleek het extra laagje plastic om het ‘culinaire’ vlees vooral bedoeld om te voorkomen dat het water eruit loopt. „Het druipt helemaal”, signaleerde Sofie van den Enk, die restaurant Parkheuvel bereid had gevonden een culinaire varkenshaas voor haar te braden. Hij zag er fraai uit door de toegevoegde sulfaten, maar was in de pan een stuk kleiner geworden. En hij smaakte naar ham.

We kregen gedemonstreerd hoe dat inspuiten in zijn werk gaat, want de Keuringsdienst van Waarde wordt niet alleen gedreven door het verlangen om zaken aan de kaak te stellen, maar óók door nieuwsgierigheid. Het woord ‘bedrog’ viel niet in de uitzending – op de ‘culinaire’ ingrediëntenlijst staat die sloot water immers keurig vermeld. Wel zijn die gegevens verstopt op de achterkant van de verpakking.

Als u zich morgen in de supermarkt afvraagt wie die mensen zijn die naar de achterkant van de pakken vlees turen: dat zijn de kijkers van de Keuringsdienst van Waarde.