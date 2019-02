Katholieke Kerk Texas publiceert namen 286 van misbruik beschuldigde geestelijken

De Rooms-Katholieke Kerk in de Amerikaanse staat Texas heeft donderdag de namen bekendgemaakt van 286 geestelijken die van kindermisbruik worden beschuldigd. Het misbruik van bijna duizend kinderen zou hebben plaatsgevonden in de afgelopen zeventig jaar. De beschuldigde geestelijken waren werkzaam bij vijftien verschillende bisdommen in de Amerikaanse staat. Een groot deel van hen is inmiddels overleden. De namen zijn doorgegeven aan justitie. Of er ook een strafrechtelijk onderzoek wordt gestart is vooralsnog onduidelijk.

De openbaarmaking staat niet op zichzelf. Recentelijk heeft de Kerk in verschillende Amerikaanse staten namen bekendgemaakt van geestelijken die van misbruik worden beschuldigd. Al bleek in december nog dat de Kerk in Illinois de namen van zo’n vijfhonderd geestelijken die beschuldigd zijn van seksueel misbruik had achtergehouden.

De recente onthullingen zijn een reactie op een rapport dat in augustus verscheen. Hieruit bleek dat in de afgelopen zeventig jaar in Pennsylvania meer dan duizend kinderen zijn misbruikt door ruim driehonderd priesters. Na de publicatie van dat rapport traden meer dan vijftig bisdommen naar buiten met de namen van verdachte geestelijken. In twaalf staten lopen strafrechtelijke onderzoeken naar misbruik in de kerk.

Katholieke staat

Er zijn naar schatting ongeveer 8,5 miljoen katholieken in Texas, blijkt uit cijfers van de Texas Catholic Conference of Bishops. Dat is ongeveer 30 procent van de bevolking van Texas. Daarmee is het een van de Amerikaanse staten met de meeste katholieken. De Kerk in Texas verkeert al enige tijd in een crisis, omdat de Amerikaanse autoriteiten in november het bisdom Galveston-Houston zijn binnengevallen als onderdeel van een onderzoek naar seksueel misbruik door geestelijken.

Kardinaal Daniel DiNardo van het bisdom Galveston-Houston noemde het vrijgeven van de namen donderdag “het enige juiste”. “Namens iedereen die nalatig is geweest, bied ik mijn nederige excuses aan. De kerk wordt geraakt door de wonden die zijn veroorzaakt en wil er alles aan doen om deze wonden te helen.”

Misbruik Nederland

Het misbruik blijft niet beperkt tot de VS. In Nederland publiceerde de stichting Beheer & Toezicht inzake seksueel misbruik in de R.-K. Kerk eind 2017 het eindrapport over seksueel misbruik. Het meldpunt van de stichting ontving 3.712 meldingen. Eerder concludeerde de commissie-Deetman dat er sinds 1945 “enkele duizenden” kinderen zijn misbruikt door katholieke geestelijken.

Wereldwijd groeit de woede over het misbruik binnen de kerk. Zo moest paus Franciscus in augustus bij zijn bezoek aan Ierland het boetekleed aantrekken, omdat ook in dat land uit verschillende rapporten is gebleken dat decennialang tienduizenden Ierse jongens en meisjes zowel geestelijk als fysiek zijn misbruikt door priesters. Een Australische commissie concludeerde vorig jaar dat ongeveer 7 procent van de Australische katholieke priesters zich schuldig heeft gemaakt aan kindermisbruik. In totaal ging het om zo’n 2.400 priesters.