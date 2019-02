Q-koortspatiënten krijgen toch maximaal bedrag van 15.000 euro

Q-koortspatiënten en nabestaanden van overleden patiënten krijgen individueel toch de maximale tegemoetkoming van 15.000 euro toegewezen. Dat heeft minister Bruno Bruins (Volksgezondheid, VVD) vrijdag bekendgemaakt. Eerder zou de hoogte van de vergoeding per persoon worden vastgesteld, met een maximum van 15.000 euro.

Patiënten hadden tot en met 31 januari de tijd om een vergoedingsaanvraag in te dienen. Zo’n 2.000 Nederlanders hebben dat gedaan. Met de beslissing om de tegemoetkoming op een vast bedrag vast te stellen, hoopt de minister een einde te maken aan de onzekerheid over wie welke vergoeding zou krijgen. Bruins:

“Ik hoop oprecht dat de patiënten en hun nabestaanden dit gebaar ervaren als erkenning en medeleven.”

‘Erkenning’

De tegemoetkomingen zijn geen schadevergoeding maar een “gebaar ter erkenning”, benadrukte Bruins al eerder. Aanvankelijk maakte het ministerie van Volksgezondheid zo’n tien miljoen euro vrij voor nabestaanden en patiënten die nu nog de gevolgen ondervinden van een besmetting. In september vorig jaar kwam daar nog 5,5 miljoen euro bij.

Te weinig, vond een groep van driehonderd patiënten. Een deel van hen is hun baan kwijtgeraakt of raakte arbeidsongeschikt en spande daarom een hoger beroep aan.

Nederland kreeg in 2007 te maken met een grote Q-koortsuitbraak. Geiten op een boerderij in het Brabantse Herpen raakten besmet. Omdat Q-koorts een ziekte is die door een bacterie van dier op mens wordt overgedragen, kregen ook duizenden mensen de ziekte. Een deel van hen lijdt nu nog aan chronische Q-koorts of het Q-koorts vermoeidheidssyndroom.