Principeakkoord gesloten voor cao metaalsector

Vakbonden en werkgevers zijn voornemens om deze vrijdag een principeakkoord te sluiten over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor zo’n 150.000 werknemers in de metaalsector. Dat melden ingewijden aan NRC. Het concept-akkoord volgt op meer dan een half jaar van intensieve stakingen bij bedrijven als VDL NedCar, ASML en DAF.

In het voorgenomen principeakkoord, dat in handen is van NRC, is afgesproken dat het personeel er vanaf deze maand 3,5 procent loon bij krijgt. Vanaf augustus volgt voor iedereen een brutoloonsverhoging van 58 euro, en vanaf januari 2020 een loonsverhoging van 116 euro. Als dit principeakkoord is gesloten, moeten de achterban van de vakbonden en werkgeversvereniging FME nog akkoord gaan.

Gefrustreerder

De onderhandelingen tussen werkgeversvereniging FME en de vakbonden verliepen moeizaam. De aangesloten bedrijven werden steeds gefrustreerder door de stakingen, die ten koste gingen van hun productie. Ze klaagden niet alleen over de vakbonden, maar ook over hun eigen vereniging FME, die de patstelling moest doorbreken.

De klachten waren aanleiding voor FME-voorzitter Ineke Dezentjé om eind vorig jaar zelf informeel overleg te voeren met de vakbonden. Voorheen liet ze dat over aan cao-onderhandelaar Ab van der Touw, oud-topman van Siemens Nederland. Afgelopen donderdagnacht leidde dat informele overleg tot een concept-principeakkoord. Dat zou naar verwachting op vrijdagmiddag zonder wijzigingen worden vastgesteld.

‘Normaliseren en verbeteren’

Werkgevers en vakbonden spreken af dat ze gaan proberen om hun onderlinge verhoudingen te „normaliseren en verbeteren”, staat in het concept-principeakkoord. Mogelijk schakelen ze hulp in van „externe partijen”.

Verder is afgesproken dat minstens 3.000 uitzendkrachten een vast dienstverband krijgen. Ook mogen oudere werknemers onder gunstige voorwaarden minder gaan werken, zonder dat hun pensioenopbouw daardoor verminderd.

Deze vrijdag wordt er nog gestaakt door personeel van onder meer DAF, ASML en Scania. Die stakingen worden opgeschort zodra er een definitief akkoord is.