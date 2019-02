‘Nieuwe woordjes leren tijdens de diepe slaap’

Slapend leren, het kán... misschien. Zwitserse slaaponderzoekers van de universiteit van Bern zijn hoopvol gestemd dat zij een manier hebben gevonden om iemands vocabulair uit te breiden tijdens de slaap. Ze baseren zich op onderzoek dat ze deze week publiceerden in Current Biology.

De onderzoekers vroegen proefpersonen om de nacht voorafgaand aan het experiment niet langer dan vier uur te slapen. De dag erop mochten de deelnemers in het laboratorium een middagdutje komen doen waarbij ze een ‘badmuts’ met elektroden opkregen om hun hersengolven tijdens de slaap te meten. Wat de proefpersonen niet was verteld was dat ze tijdens de langzame golffase van hun slaap vaste woordparen kregen te horen van een Duits woord en een fantasiewoord, bijvoorbeeld ‘Haus’ en ‘tofer’. Ieder woordpaar werd vier keer afgespeeld, in wisselende volgorde.

Eenmaal wakker kregen de deelnemers een serie fantasiewoorden te zien en te horen, waarbij ze moesten aangeven of het object dat met het woord zou worden aangeduid in een schoenendoos zou kunnen passen. Zo wilden de onderzoekers testen of de proefkonijnen iets van de woordbetekenis hadden geleerd.

Tevreden constateren de onderzoekers dat de proefpersonen op deze test inderdaad „beter dan kans” presteerden. Het kwam neer op gemiddeld 52,7 procent goed ingeschat wat de grootte van het bedoelde object was.

Het gaat hier om de analyse van de prestaties van 41 mensen die gemiddeld 36,5 woordparen in hun slaap ‘leerden’. Statistisch uitgekleed komt dat hier op neer: wat is de kans op de uitslag „53 procent kop” als je bijna 1.497 keer een muntje opgooit? Precies... Er is dus nog geen enkel bewijs dat je in je slaap een vreemde taal zou kunnen leren.