Niet eerder zoveel studenten begonnen aan hbo-opleiding

Niet eerder zijn zoveel nieuwe studenten begonnen aan een hbo-opleiding als in het studiejaar 2018-2019. Het totale aantal instromers is met 3,4 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat heeft de Vereniging Hogescholen vrijdag gemeld.

Het gaat om nieuwe studenten bij hbo-bachelors, -masters (beroepsgerichte masters waarvoor meestal werkervaring wordt gevraagd) en associate degrees (een tweejarige hbo-opleiding), waarvoor zich in totaal 110.307 mensen hebben aangemeld. De groei is voornamelijk te danken aan het toegenomen aantal deeltijdstudenten (15 procent meer dan vorig jaar) en studenten op een duale opleiding (bijna 14 procent meer).

De aandacht voor het lerarentekort en de roep om meer zorgpersoneel lijken effect te hebben gehad. Zo is het aantal nieuwe mensen op de opleiding tot leraar in het basisonderwijs het sterkst gegroeid: het aantal nieuwe studenten steeg met 10 procent ten opzichte van vorig jaar. De groep 30-plussers dat de pabo volgt is daarbij het sterkst gegroeid. De instroom in de sector gezondheidszorg is de afgelopen vier jaar met meer dan een kwart toegenomen.

Meer deeltijd

Er zijn meer deeltijdstudenten omdat opleidingen het studeren in deeltijd makkelijker hebben gemaakt. “Hogescholen bieden hun deeltijdonderwijs steeds flexibeler aan, zodat ieder in zijn eigen tempo, op zijn eigen niveau en met zijn eigen talent kan leren. Heel mooi om te zien dat dat aansluit bij de behoefte van onze studenten”, stelt Maurice Limmen, de voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

De afschaffing van de basisbeurs leidde in 2015 tot een dip in aanmeldingen voor het hbo. Sinds 2016 stijgt het aantal aanmeldingen weer. Volgens een woordvoerder van de Vereniging Hogescholen is op basis van de huidige instroomcijfers nog niets te zeggen over de gevolgen van het afschaffen van de basisbeurs op het aantal aanmeldingen voor een hbo.