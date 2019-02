Nederland onderzoekt terughalen 6 vrouwen en hun kinderen uit Syrië

Nederland onderzoekt hoe het samen met de Koerdische autoriteiten zes vrouwelijke Syriëgangers en hun elf kinderen kan repatriëren. De vrouwen worden verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. Dat heeft minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) vrijdag gezegd tegen NOS. Tegen de zes Syriëgangers is een arrestatiebevel uitgevaardigd.

Deze actieve repatriëring geldt niet voor andere vrouwelijke Syriëgangers en hun kinderen. Donderdag informeerde minister Grapperhaus de Kamer dat het beleid, met uitzondering van de zes vrouwen, niet veranderd blijft. Een woordvoerder van de minister bevestigt dit vrijdag nogmaals tegen NRC. De regering blijft erbij dat de andere Syriëgangers zelf hun weg naar het consulaat in Erbil moeten vinden. Dit is echter niet mogelijk, omdat de vrouwen in de Koerdische kampen gevangenzitten.

Gedetailleerd arrestatiebevel

In een vonnis van 8 januari eiste de Rotterdamse rechtbank dat de overheid zich inspant om deze Syriëgangers terug te halen uit kamp Al-Hol aan de Syrisch-Iraakse grens. Ze gaf daartoe gedetailleerde instructies. De vrouwen en hun kinderen zouden vanuit het noordoosten van Syrië naar de grens met Irak moeten worden gebracht en vanaf daar overgedragen aan de Koerdische Autonome Regio. In Erbil, de hoofdstad van die Iraaks-Koerdische regio, bevindt zich een Nederlands consulaat: vanuit daar zou hun repatriëring moeten worden geregeld.

Tegen de NOS zei Grapperhaus:

“Wij hebben met de organisaties die de kampen beheren gesproken. We hebben vastgesteld dat als zij ze daadwerkelijk overbrengen naar veilig gebied en dan naar een Nederlands consulaat, we ze dan kunnen opnemen. Moeders worden dan natuurlijk door de marechaussee aangehouden en kinderen kunnen door de Kinderbescherming worden opgevangen.”

Erbarmelijke omstandigheden

Donderdag meldde de Wereldgezondheidsorganisatie dat 29 kinderen en baby’s door onderkoeling de dood vonden in vluchtelingenkamp Al-Hol. De bezetting van dat kamp is in de afgelopen weken verdrievoudigd. Die heeft geleid tot een gebrek aan tenten, toiletten en medische benodigdheden en er is geen verwarming. Er zitten ook tientallen Nederlanders.

Frankrijk maakte eerder deze week bekend de Franse jihadi’s die vastzitten in Syrië, actief te gaan repatriëren. Dit omdat de VS zich gaan terugtrekken, wat de situatie in het gebied instabiel maakt. Onder druk van rechters is de Belgische staat zich aan het voorbereiden om jonge kinderen van IS-strijders naar België te halen. België weigert vooralsnog ook hun moeders te repatriëren.