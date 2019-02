Na drie jaar weer winst Deutsche Bank, ondanks slecht vierde kwartaal

Deutsche Bank (DB) heeft voor het eerst in vier jaar weer winst gemaakt, zo blijkt vrijdag bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Wel vielen de prestaties van de grootste bank van Duitsland de laatste drie maanden van 2018 tegen.

De cijfers laten dan ook een tweeledig beeld zien: het gaat weliswaar iets beter met de noodlijdende bank, maar de problemen zijn nog niet voorbij. Hoewel de jaarwinst 341 miljoen euro bedroeg, leed de bank in het vierde kwartaal een verlies van ruim 400 miljoen euro - waar analisten uitgingen van 270 miljoen.

Op de beurs opende de bank na presentatie van de cijfers vrijdag opnieuw 2 procent in de min.

Volgens topman Christian Sewing moeten er nog eens zevenduizend banen geschrapt worden, nadat er eerder dit jaar al zo’n 10.000 posities verdwenen. Ook moeten op andere manieren kosten bespaard, aldus Sewing. Tegelijkertijd toont de “terugkeer naar winstgevendheid” volgens de bestuursvoorzitter dat Deutsche Bank weer “op de goede weg is”.

Slechte jaren

Sewing werd in april aangesteld om het tij te keren bij de bank die drie jaar op rij negatieve cijfers noteerde en in 2017 nog 735 miljoen euro verlies leed. Hij was de derde bestuursvoorzitter in zes jaar. Ook beleggers lieten zien het vertrouwen in de bank te zijn verloren: in 2018 raakte Deutsche Bank de helft van zijn beurswaarde kwijt.

Naast de flinke reorganisatie werd de bank werd in verband gebracht met een grote witwaszaak rondom Danske Bank en was er eind november een politie-inval bij het hoofdkantoor in Frankfurt, die verband hield met onderzoek naar de Panama Papers. Momenteel wordt er gespeculeerd over een fusie tussen Deutsche Bank en concurrent Commerzbank in het geval dat DB niet spoedig volledig herstelt.

Danske Bank maakte vrijdag bekend dat ook de winst over 2018 flink tegenviel als gevolg van de fraude-zaak. Waar de bank in 2017 nog bijna 21 miljard kroon (3,2 miljard euro) winst noteerde, was dit vorig jaar slechts 15 miljard kroon (2 miljard euro). Volgens Danske vertrokken circa elfduizend klanten bij de bank vanwege de witwaszaak, waarbij miljarden euro’s aan dubieuze geldstromen werden verwerkt.