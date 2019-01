Bij de kassa in de supermarkt in het dorp zeiden ze dat ik de goede crème fraîche uit de koeling had gepakt, die pakte Maroeska ook altijd. Maroeska is Maroeska Metz, deelnemer aan het televisieprogramma Heel Holland Bakt. Ik kijk nooit naar Heel Holland Bakt, maar dat er iemand uit de omgeving meedoet was me niet ontgaan. Maroeska zit met haar bedrijf aan de rand van Wormerveer, ik aan de overkant van het water. Als er bij haar een worteltaart aanbrandt, stinkt ons wasgoed.

Ik ken Maroeska niet, en dat hoeft wat mij betreft ook niet te veranderen, maar ik weet inmiddels al wel te veel van haar. Dat ze een vriendin van snoepkont Janny van der Heijden is, dat ze niet van vis houdt, dat ze haar auto weleens dubbelparkeert op de markt, dat ze probeert voor te dringen als ze in een rij staat, dat ze bijna nooit naar de bioscoop gaat en vooral dat ze net weg is als ik ergens binnenkom.

Want dat ze zeggen ze hier de hele tijd.

„Weet je wie er net weg loopt? Maroeska van Heel Holland Bakt.”

Het is zo erg dat ik het nu zelf ook begin te zeggen, alles om ze maar voor te zijn. Bij het consultatiebureau zei een van die vrouwen: „Wat deed die dan hier?! Ze woont toch in Wormerveer?”

Om er meteen aan toe te voegen dat Maroeska een vriendin van Janny van der Heijden is en dat ze weleens samen zijn gezien. Op de fiets. In het Jisperveld.

In de laatste aflevering van Heel Holland Bakt had Maroeska moeite met de technische opdracht. Dat hoorde ik bij slagerij Tange aan de Dorpsstraat, waar ze net voordat ik er binnenstapte een pondje rundergehakt had gekocht. Op de vraag waarom Maroeska daar en niet in haar Wormerveer rundergehakt koopt, werd gezegd dat ze in Wormerveer niet meer anoniem over straat kan.

„In Wormer zijn we toch normaler, wat meer down-to-earth”, zei een andere klant, die vanwege zijn geringe lengte achter zijn rug door het halve dorp de kabouter wordt genoemd.

Om hem heen werd driftig ‘ja’ geknikt.

Ze vonden allemaal hetzelfde: In Wormer zijn de mensen normaler dan in Wormerveer.

Toen ik later bij Blokker was zei ik bij de kassa dat ik het belachelijk vond dat Maroeska van Heel Holland Bakt er niet was. Die opmerking hadden ze vaker gehoord. Het gebeurde heel vaak dat Maroeska van Heel Holland Bakt de zaak gewoon voorbijliep, typisch Wormerveers dom gedrag. Het is voor iedereen hier beter dat ze Maroeska bij Heel Holland Bakt zo snel mogelijk elimineren.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.