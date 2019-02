Kabinet gaat opnieuw in gesprek over pensioenakkoord

Het kabinet probeert opnieuw in gesprek te komen met vakbonden en werkgevers over een pensioenakkoord. Dat heeft minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) vrijdag laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Los van deze gesprekken, gaat Koolmees alvast wetten en regels voorbereiden om dat nieuwe pensioen te kunnen invoeren.

Onlangs deden pensioenfondsen nog een oproep aan het kabinet en sociale partners om opnieuw in gesprek te gaan. Onder meer twee grote pensioenfondsen in de metaalsector dreigen eind dit jaar pensioenverlagingen te moeten aankondigen. Koolmees is bereid om die kortingen te verhinderen met soepelere regels zodra er afspraken zijn over een nieuw soort aanvullend pensioen (bovenop het staatspensioen, de AOW). Zonder pensioenakkoord zal Koolmees de huidige kortingsregels handhaven, schrijft hij in zijn brief.

Geen dreigement

Dat het kabinet de nieuwe pensioenregels alvast ambtelijk voorbereidt, is geen dreigement richting de vakbonden, zei premier Mark Rutte vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie. „Wij willen er samen met de bonden en werkgevers uitkomen. Maar we dreigen tijd te verliezen als we pas voorbereiden gaan treffen zodra er een akkoord is.”

In november mislukte het pensioenoverleg, na jaren van onderhandelen. Over de vormgeving van dat nieuwe pensioen waren de betrokkenen het grotendeels eens. Dat moet meer gaan meebewegen met de huidige financiële situatie. Als fondsen veel rendement maken, mogen de pensioenen sneller verhoogd worden. Bij verliezen moet er eerder gekort worden.

Klap in gezicht

De vakbonden vonden dat het kabinet hen onvoldoende tegemoet kwam in hun aanvullende eisen. Ze wilden meer garanties over de compensatie van kosten voor de overgang op het nieuwe stelsel. Ook eisten ze een pensioenplicht voor zelfstandigen zonder personeel en een langzamere stijging van de AOW-leeftijd.

De vakbonden laten weten „zwaar teleurgesteld” te zijn in de brief. Ze willen nu al extra toezeggingen horen van het kabinet. „Ik ervaar deze brief als een klap in het gezicht van werkende mensen en gepensioneerden”, zegt pensioenbestuurder Tuur Elzinga van de FNV. „Ook nu het economisch goed gaat, wil dit kabinet nog steeds geen geld uittrekken om deze grote maatschappelijke problemen aan te pakken.”

De vakbonden FNV, CNV en VCP voeren de komende weken actie om hun pensioeneisen kracht bij te zetten. Op 18 maart, twee dagen voor de Provinciale Statenverkiezingen, willen de bonden een landelijke actiedag organiseren, mogelijk met stakingen.