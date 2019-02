‘Ik zou best in een Audi RS6 willen rijden’

Joep Veenemans wil zakenman worden en het wat groter aanpakken dan zijn vader. Khalid Amakran Naam: Joep Veenemans (14), Wateringen Zit in: 3 mavo Woont met: ouders, broertje (13) Vader: ondernemer, distribueert high-end designbrillen in de Benelux Moeder: werkzaam in bedrijf vader

Hockeyklas

„Ik zit op een topsportschool in Den Haag, in de hockeyklas. Vanaf mijn huis is het veertig minuten fietsen. Twee keer per week heb ik hockeytraining op school, twee keer op mijn club Ring Pass Delft. Bij de club train je vooral als team, op school meer om individueel beter te worden. Ik speel linksvoor of rechtsvoor. Vorig jaar heb ik veel gescoord, dit jaar valt nog een beetje tegen. Wel veel assists, goals nog niet zoveel. Ik wil bij de besten van mijn club komen. Of misschien gescout worden door een andere club. Ik hockey sinds mijn vierde. Als ik niet hockeyde zou ik een andere sport willen doen, ik zou niet kunnen leven zonder sport. Dan krijg ik te veel energie, ga ik me vervelen.”

Rolls-Royce Ghost

„Het lijkt me leuk om een bedrijf te runnen, niet in Nederland maar internationaal. Op plekken komen, zakendoen. Ik ben niet iemand die stil kan zitten van negen tot vijf. Ik zou het wel iets anders aanpakken dan mijn vader. Hij heeft er niet voor gestudeerd. Dat zou ik wel doen, dan kan ik het nog groter maken. Na de mavo wil ik havo doen en dan commerciële economie. Ik hou van auto’s, later zou ik best in een Rolls-Royce Ghost of een Audi RS6 willen rijden. Mijn vader heeft een BMW en mijn moeder een Fiat. We hebben haar wel gevraagd of ze niet een grotere auto wil, dan zegt ze nee. Ze vindt dit wel prima. Mijn ouders zijn niet echt streng; ze passen heel goed op me. Ze komen bijvoorbeeld naar boven gelopen of ik mijn huiswerk wel aan het doen ben. Dat vind ik nu niet zo leuk maar ik denk dat ik later dankbaar ben dat ik het wel heb gedaan.”

Khalid Amakran Khalid Amakran Khalid Amakran Khalid Amakran

9.000 volgers

„Ik zet veel foto’s van mezelf op Instagram. Ik heb nu meer dan 9.000 volgers. Daar ben ik wel trots op, de meesten van mijn leeftijd hebben maar 500 volgers. Veel meisjes vinden mijn foto’s mooi en dan gaan ze me volgen. Laatst kreeg ik een berichtje van een bepaald merk. Of ik iets wilde kopen en het aandoen op foto’s, dan kreeg ik korting. Daar heb ik nee tegen gezegd. Ik zou het iets professioneler willen aanpakken. Op zich zou ik het wel leuk vinden om beroemd te zijn. Dat ik iets bereikt heb. Maar het hoeft niet per se. Als dat het niet wordt, word ik wel zakenman.”

Duits meisje

„Ik heb nu even geen vriendin. Ik heb niet zo snel dat ik iemand echt leuk vind. Meestal ken ik diegene al langer. Op vakantie heb ik wel een keer gehad dat ik een leuk Duits meisje zag. Daar ben ik wel naartoe gegaan. We waren elke dag samen maar na twee weken ging ze weg. Ik heb haar nog wel op Snapchat. Ik vind het leuk als ik echt dat verliefde gevoel heb. Dat heb ik pas één keer gehad. Daarna komt dat ze echt mooi is. Ik ga niet met een lelijk meisje zitten.”