Het kernwapendebat is terug in Den Haag

Anderhalve generatie politici en diplomaten zijn opgegroeid zonder over kernwapens na te hoeven denken. Nu dreigt er een nieuwe wapenwedloop tussen de twee grootmachten. Ook de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken buigt zich voor het eerst in vijfendertig jaar weer over kernwapenonderhandelingen.

