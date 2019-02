Frans paspoort voor Amerikanen die aanslag voorkwamen in Thalys

De drie Amerikanen die in 2015 een aanslag voorkwamen door een man te overmeesteren in de Thalys tussen Amsterdam en Parijs, hebben donderdag een Frans paspoort gekregen. Dat meldt het Franse consulaat in de Amerikaanse stad Sacramento, waar Anthony Sadler, Alek Skarlatos en Spencer Stone de documenten in ontvangst namen.

De consul sprak over “een heroïsche actie” waarmee de mannen hebben laten zien te staan voor “de waarden die in het hart van de Amerikaanse en Franse cultuur leven”. Ook de Franse president Emmanuel Macron heeft een persoonlijke brief geschreven waarin hij de mannen eert. “Onze republiek en de Europese Unie hebben uw actieve deelname nodig om de democratie te laten leven.”

Sadler, Skarlatos en Stone, allen 26 jaar oud, zijn vanaf nu niet alleen Amerikaans, maar ook Frans én Europees staatsburger. Eerder werden zij ook al benoemd tot Ridder in het Legioen van Eer, een hoge Franse nationale onderscheiding.

Band met Frankrijk

Volgens persbureau AFP hadden de mannen, twee van hen militairen, zelf gevraagd om een Frans paspoort. Alex Skarlatos zegt tegen het persbureau dat “het belangrijk voor ons is omdat we nu zo’n sterke band met Frankrijk hebben. De aanslag heeft zo’n impact op ons leven gehad dat het voor ons veel betekent om vrij te mogen reizen en misschien zelfs ooit in Frankrijk te kunnen wonen.”

Frans spreken de mannen nog niet. Anthony Sadler zegt tegen persbureau AFP dat hij binnenkort begint met lessen. Spencer Stone voegt toe: “Misschien zal ik ooit zelfs een Franse vrouw vinden.”

Thalys in 2015

De Amerikanen waren in 2015 op vakantie in Europa toen ze iemand op een wc in de Thalys tussen Amsterdam en Parijs een automatisch wapen hoorden doorladen. Een 26-jarige man van Marokkaanse afkomst bleek, gewapend met een kalasjnikov, een pistool en een stanleymes, op het punt te staan de passagiers van de hogesnelheidstrein aan te vallen. Kort nadat de dader uit de toiletcabine stapte, wisten de Amerikanen hem in een vechtpartij te overmeesteren. Een van hen werd hierbij door kogels geraakt.

De zaak doet denken aan de Malinese vluchteling Mamoudou Gassama die vorig jaar een peuter redde die aan de gevel van een flat bungelde. Ook hij ontving een medaille, een diploma én een verblijfsvergunning vanwege zijn heldendaad. Het is in Frankrijk niet ongewoon. Volgens het Franse burgerlijk wetboek kan een “vreemdeling die buitengewone diensten aan Frankrijk verleend heeft” of “voor Frankrijk een buitengewoon belang representeert”, de nationaliteit verdienen.