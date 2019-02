Europese doelen voor duurzame palmolie worden niet gehaald

Doelen voor duurzame palmolie in Europa worden niet gehaald. In 2020 zou 100 procent van de geïmporteerde palmolie voor voedsel het RSPO-keurmerk moeten hebben. Dat is nu 74 procent.

Sinds 2012 is de import van gecertificeerde palmolie in de EU gegroeid van 300.000 ton naar meer dan 2,6 miljoen ton. IDH, een non-profitorganisatie voor duurzame handel, becijferde dat Nederland, de grootste importeur van palmolie in Europa, op 88 procent zit. Frankrijk loopt met 99 procent voorop. „Daar heeft de regering het gebruik van palmolie waarvoor geen bossen zijn gekapt sterk gestimuleerd”, zegt Daan Wensing van IDH.

Biodiversiteit

Palmolie zit in 60 procent van de bewerkte voedingsmiddelen. Keurmerk Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) moet garanderen dat bossen, biodiversiteit en bevolking bij de productie gespaard blijven, maar krijgt veel kritiek van milieu-organisaties. Gecertificeerde bedrijven blijken zich schuldig te maken aan illegale kap of uitbuiting. Stoppen met de import is volgens IDH geen oplossing. Wensing: „Als de EU-vraag wegvalt, verdwijnt de prikkel te verduurzamen.”

De helft van de palmolie is voor biobrandstof. De Europese Commissie moest voor 1 februari de minst duurzame gewassen aanwijzen. Een verbod op palmolie voor biodiesel verzuurt de relaties met Indonesië, de grootste producent.

